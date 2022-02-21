«كافكو» نظَّمت حملة لتطعيم العاملين بالجرعة المعززة

مال وأعمال

نظم كل من قسم الخدمات والعلاقات العامة وقسم الصحة والسلامة والبيئة بالشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) حملة تطعيم العاملين للجرعة المعززة الثالثة للوباء المتحور من COVID -19 بالتعاون مع قسم الطب الوقائي بمستشفى الاحمدي التابع لشركة نفط الكويت، وذلك ضمن حملات وزارة الصحة العامة.

وشملت الحملة عدد (156) موظفاً من اجمالي عاملي الشركة، وقد تم تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمام اثناء الحملة للحد من انتشار الوباء.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مشعل التنيب بأن الشركة حريصة على تطعيم جميع العاملين فيها وذلك لضمان استمرار قيامها بعمليات تزويد الطائرات بالوقود في مطار الكويت الدولي والقواعد العسكرية المختلفة ومن منطلق تأمين الموظفين بها وتأمين من يتعامل معهم من جميع عملاء الشركة.

وقام جميع الموظفين بعملية التسجيل المسبق بالتعاون مع العيادة الصحية بشركة كافكو واخذ تطعيم الجرعة الثالثة المعززة لمكافحة فيروس كورونا وقد قام قسم الطب الوقائي التابع لمستشفى الاحمدي بالإشراف على تلك الحملة والتي تأتي ضمن جهود وزارة الصحة الكويتية المبذولة لمكافحة وباء كوفيد -19 والحد من انتشاره وتوسيع قاعدة المستفيدين من اللقاح المضاد والوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية.

وفي ختام الحملة قام مشعل التنيب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بتكريم د. انتصار الهندال – رئيس فريق الطب الوقائي من دائرة المجموعة الطبية في شركة نفط الكويت على جهودها الحثيثة في التعاون مع شركة كافكو خلال جائحة كورونا. العام بشركة كافكو بأن الشركة حريصة على تطعيم جميع العاملين فيها وذلك لضمان استمرار قيامها بعمليات تزويد الطائرات بالوقود في مطار الكويت الدولي والقواعد العسكرية المختلفة ومن منطلق تأمين الموظفين بها وتأمين من يتعامل معهم من جميع عملاء الشركة.

