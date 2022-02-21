«الأهلي المتحد» كافأ عملاءه في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد يوم الخميس الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: منيرة مجبل علي، وحسام الدين الغصين، ونوف طلال الغانم، ونواف حميد ضيدان، وعبير عبد العزيز المنيس وسعاد عبدالوهاب جابر، ودلال عبدالوهاب الصانع، وحبيب حنتوم العازمي، ولافي محسن السبيعي، ومها مدعث العجمي.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100،000 د.ك، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 د.ك نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة

وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي فريدا من نوعه وجذاباً لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.

علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

