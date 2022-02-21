«الوطني» دشن حملة تحويل الراتب بمكافآت مميزة

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني إطلاق الحملات الفريدة التي يلتزم خلالها بحصول عملائه على مكافآت مميزة، حيث أطلق البنك حملة تحويل الراتب الجديدة لهذا العام التي توفر للعملاء فرصة الحصول على قرض بدون فائدة، أو نقاط على بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية قابلة للاسترداد كمبلغ نقدي، أو هاتف iPhone 13 Pro مجاناً.

ويعمد بنك الكويت الوطني إلى منح عملائه أفضل الخيارات في السوق من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الهدايا الخاصة بتحويل الراتب والتي تناسب جميع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

ويتيح تحويل الراتب للعملاء فرصة الاختيار من مجموعة من المزايا تتضمن قرضاً بدون فائدة، أو الحصول على بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية مع نقاط KWT من الوطني حتى 300 نقطة، أو هاتف iPhone 13 Pro مجاناً بالتعاون مع Ooredoo. ولا تقتصر مزايا بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية على الحصول أعلى نسبة استرداد نقدي في الكويت، بل توفر إمكانية كسب واستخدام النقاط المكتسبة بكل سهولة حيث يحصل حاملو البطاقة على 1 دينار مقابل كل نقطة يكتسبونها عند استخدام البطاقة. ويحصل العملاء ممن يقومون بتحويل رواتبهم على هاتف iPhone 13 Pro مجاناً بالتعاون مع Ooredoo عند الاشتراك بباقة شامل مسبقة الدفع لعامين والتي تشمل دقائق أوريدو غير محدودة إضافة إلى 100 جيجابايت من الإنترنت. وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «حملة تحويل الراتب هذا العام استثنائية بمكافآتها التي حرصنا أن تناسب احتياجات وتطلعات عملائنا وأنماط حياتهم المتنوعة». وأضاف العثمان «تحويل الراتب يمنح العملاء الفرصة للتمتع بحلول مصرفية تمويلية واستثمارية شاملة وتجربة ثرية توفر لهم الخدمات الرقمية وحلول الدفع الأكثر تطوراً».

وأكد العثمان حرص الوطني على تعزيز علاقاته الراسخة مع المؤسسات الرائدة في الكويت والتعاون معها بما يسهم في إطلاق عروض تحمل مزايا فريدة للعملاء. ويحصل عملاء بنك الكويت الوطني على العديد من المزايا عند تحويل راتبهم إلى البنك والتي تشمل الاستفادة من أكبر شبكة فروع وأجهزة سحب آلي في الكويت، بالإضافة إلى الانتشار الجغرافي في الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسة.

ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني إتمام معاملاتهم المصرفية بكل سرعة وسهولة وفي أي وقت من خلال قنوات البنك الإلكترونية والتي يأتي في مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل والتي يعمد البنك إلى تطويرها وإضافة التحديثات إليها باستمرار والتي دائماً ما تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء.

