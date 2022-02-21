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تحالف مصارف خليجية يرتب قرضاً بـ 250 مليون دولار لـ «بنك مصر»


قاد تحالف بنوك خليجية يتضمن الأهلي السعودي وبنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني وبنك الخليج التجاري القطري، ترتيب قرض مشترك لبنك مصر بنحو 250 مليون دولار
وأضافت المصادر أن القرض الذي حصل عليه البنك لأجل 3 سنوات، ستستخدم حصيلته في الأغراض التمويلية العامة للبنك، والذي يعد ثاني أكبر مصرف حكومي بالبلاد ويمول حصة كبيرة من المشاريع في السوق المحلية.
تأتي عودة البنك لأسواق الدين العالمية بعد أشهر قليلة من حصوله على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار. ومن بين البنوك الأخرى التي عملت على الصفقة كمديري إصدار، بنك الدوحة ووحدة البنك الأهلي المصري في بريطانيا، بحسب ما ذكرته المصادر.


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