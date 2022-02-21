«كامكو إنفست»: 10.3 ملايين دينار صافي أرباح 2021

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 محققة أرباحاً صافية بلغت 10.3 ملايين دينار (ربحية السهم 30.14 فلساً) مقابل خسائر بقيمة 2.7 مليون دينار في العام 2020 (خسارة السهم 7.85 فلوس).

وقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 99.4 % لتبلغ 30.1 مليون دينار (2020: 15.1 مليون دينار) فيما ارتفعت الايرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 34.3 % مقارنة بالعام 2020 لتبلغ 20.2 مليون دينار والتي تمثل 67.2 % من إجمالي الإيرادات.

وخلال العام 2021، استقطبت الشركة أكثر من 1.1 مليار دولار استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات ونمت الأصول المدارة بنسبة 12.8 % لتصل إلى 14.6 مليار دولار أمريكي في نهاية العام جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة. وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وحصل صندوق كامكو الاستثماري على جائزتي «أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة خمس سنوات» و «أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة عشر سنوات» من ريفينيتيف ليبر. كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست ضمن الأفضل أداء خلال العام حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري 29.79 % وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول 28.73 % فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 25.72 % ليكون الأفضل أداء ضمن الصناديق الإسلامية. وخلال العام ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى أكثر من 1.35 مليار دولار كما تم التخارج بنجاح من استثمارين عقاريين في ألمانيا والمملكة المتحدة لصالح العملاء محققاً عوائد مجزية. وتمكن فريق إدارة أصول الحالات الخاصة من التخارج بنجاح من عدد من الاستثمارات نيابة عن العملاء بقيمة 51.6 مليون دولار كما تم تأسيس صندوق أجنبي للاستثمار في قطاع الشركات الناشئة والمبتكرة وطرحه للتسويق في الكويت بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. ونجح فريق الاستثمارات المصرفية في إدارة 22 صفقة خلال عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليارات دولار وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي: «نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس الخبرات التي يتمتع بها الفريق في شتى المجالات ومتانة استراتيجيتنا بالإضافة إلى مرونة نموذج أعمالنا في التكيف مع المتغيرات والتقلبات التي شهدها العالم وأسواق المال خلال الفترة الماضية.

فقد تمكنا من تحقيق الكثير من الإنجازات أسفرت عن نتائج إيجابية منها ارتفاع حجم الأعمال وحجم الأصول المدارة واستقطاب عملاء جدد بالإضافة إلى ارتفاع في الإيرادات والأرباح الصافية وتعزيز مركزنا المالي وغيرها».

