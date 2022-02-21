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وطن النهار

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القيادة السياسية عزَّت خادم الحرمين والبرازيل


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سموه ببرقية تعزية إلى جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية ريو دي جانيرو والتي أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والمصابين راجيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعزية مماثلة.


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