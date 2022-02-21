«معهد المرأة» أطلق مهرجان السلام الخامس

وطن النهار

برعاية وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر، نظم معهد المرأة للتنمية والسلام، صباح امس، مهرجان السلام الخامس تحت شعار «كويت السلام معا نحمي الوطن»، بمشاركة جهات من دول مجلس التعاون وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، في حين انطلقت مسيرة وطنية بمشاركة 17 جهة من مختلف هيئات رسمية واتحادات ونقابات وجمعيات وكشافة دول الخليج من ساحة مدرسة عبداللطيف العمر إلى ساحة السلام (ساحة البريد سابقا) في منطقة مشرف.

في هذه المناسبة، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير ناصر القحطاني: «تشرفنا بتلبية هذه الدعوة برعاية وزير الخارجية تزامنا مع الاعياد الوطنية واحياء لذكرى الاعياد الوطنية وانطلاق الفعاليات الرسمية في البلاد، مشيدا بالانجازات والتنظيم الذي شهده هذا المهرجان، معربا عن آماله بان يدوم الامن والامان على هذا البلد في ظل القيادة الحكيمة.

من جانبه، أكد مدير معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان، على أهمية تنظيم المهرجانات والاحتفال بالأعياد الوطنية لما لها من أهداف سامية وقيم ايجابية، مشددة على أنه مهما كانت الظروف لا بد من هذه الاحتفالات والحرص على ترتيب الأنشطة والبرامج الوطنية حتى وان كانت المدارس معطلة التي عودتنا على التميز في تنظيم الاحتفالات الوطنية.

وأشارت الجوعان في تصريح صحافي على هامش المهرجان، إلى أن المعهد لديه رسالة وطنية تندرج تحتها مختلف المفاهيم والقيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية، لاسيما منها غرس روح الولاء للوطن في نفوس الاطفال والنشء، مبينة أنه «لأول مرة تشارك دول الخليج في المسيرة الوطنية بشكل رسمي، لاسيما الذين تلقوا الجرعة التنشيطية المعتمدة لدى الكويت، لافتة إلى ان الهدف من تنظيم المهرجان عمل وطني مطلق يعزز الوحدة الوطنية ويبث مفهوم التعاون بين مختلف شرائح واطياف المجتمع الكويتي، فضلا عن إدخال الشعور بالفرح وزرع البسمة على وجوه الجميع، حيث إن الكويت محتاجة لبث البهجة في النفوس.

وذكرت أن الاحتفال بالأعياد الوطنية تضمن مسيرة وطنية شاركت فيها جهات عدة من مؤسسات المجتمع المدني، ومنها اتحادات واندية وجمعيات وفرق تطوعية بالإضافة إلى مشاركة فرق كشفية من دول مجلس التعاون، لافتة إلى أن المسيرة انطلقت من ساحة مدرسة عبدالطيف العمر الابتدائية في مشرف إلى المهرجان في ساحة السلام ساحة بريد مشرف سابقا، الحاضنة للمهرجانات والاحتفالات، حيث شهدت مهرجان السلام الثاني الذي نقشت فيها جداريات المغفور له الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد «رجل السلام».

وأشارت إلى أهمية الإنسان الوطني ابن هذه الأرض وجذورها الذي يتمتع بكل حقوقه وعليه واجبات الولاء للوطن قبل كل شيء ولنسأل أنفسنا دائماً ماذا نعطي للكويت رداً للجميل فلن نجد إلا الولاء والوفاء خاصة ونحن نشهد أهم عناصر التنمية (الإنسان) وزادت ان الاستثمار فيه أحد أهم أضلاع مثلث النجاح وانطلاقاً من هذه الرؤية فنحن نشحذ الأبصار للجيل والأجيال القادمة لتعرف معنى أن يكون لي وطن وأرض أفتديها بالروح بعد توقف الدولة وكل المؤسسات عن إقامة احتفالاتها بسبب جائحة «كوفيد - 19»، رغم أننا في معهد المرأة للتنمية والسلام لم نتوقف فنظمنا مهرجان السلام الافتراضي الرابع عبر الفضاء الافتراضي.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. سعاد نور، إن «تأتي مشاركتنا في هذه الاحتفالية انطلاقا بأهمية مشاركة الجمعية التربوية في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا بعد توقف سنتين بسبب الجائحة، مؤكدة اننا لمسنا الفرحة والسعادة بعيون المشاركين من مختلف الأعمار. من ناحيته، قال نائب رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي ورئيس الوفد البحريني المشارك في المهرجان حمد البلوشي إنا «نشاطر إخواننا في الكويت فرحة الأعياد لاسيما ان الكويت من الدول التي حافظت على استمرار المهرجانات المتميزة رغم ظروف جائحة كورونا إلا ان الكويت حافظت على التميز والتألق.

بدوره، قال الفنان جاسم النبهان: ان مشاركتنا واجب وطني لكل فرد يحتفل في هذه الايام التي نتذكر من خلالها من أراقوا الدماء في سبيل هذه الأرض لافتا الى ان هذه الاحتفالية تذكرنا بكل من وضع لبنة لبناء هذا المجتمع والمؤسسين الأوائل وهذا المجتمع الرائع حيث لا توجد حواجز بين الحاكم والمحكوم سوى الحكمة وهذا النسيج الرائع لا يوجد الا في الكويت.

