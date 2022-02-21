ولي العهد للجابر والمنصور: نقدر تفانيكما وإخلاصكما

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الداخلية بالوكالة د. محمد عبداللطيف الفارس.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور.

هذا وقد أشاد سموه بأدائهما لمسؤولياتهما بكل إخلاص وتفان معربا سموه حفظه الله عن شكره وتقديره لهما على ما بذلاه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهما العزيز وذلك خلال فترة توليهما مناصبهما الوزارية متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد.

