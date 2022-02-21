السفير البنغلاديشي: السلام والتقدم للكويت

وطن النهار

قال سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق نيابةً عن بنغلاديش حكومة وشعباً وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بأحر التحيات والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت الشقيق بمناسبة العيد الوطني الـ 61 والعيد الـ 31 للتحرير.

واضاف في تصريح صحافي: تتمتع بنغلاديش والكويت بعلاقات ثنائية ممتازة مع الثقة والمسؤولية المتبادلة، حيث إن لدى كلا البلدين تعاوناً مشتركاً في شتى المجالات بما في ذلك النقل الجوي والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار والتعاون الفني في القوى العاملة والتعاون الدفاعي والسياحة والإعفاء من الازدواج الضريبي والإعفاء من تأشيرة الدخول المسبق.

وتابع: كما أن التعاون العسكري بين بنغلاديش والكويت متميز للغاية حيث تعود العلاقات العسكرية الثنائية إلى عام 1990 عندما شاركت القوات البنغلاديشية في حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي. منذ عام 1991 وحتى الآن يسهم أفراد القوات المسلحة البنغلاديشية بشكل كبير في عملية إزالة الألغام، حتى الآن، حيث ضحى 93 جنديًا بحياتهم في مهام العمليات. وأكد ان بنغلاديش دائمًا على زيادة تعميق التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.

وقال إن الروابط الأخوية القائمة بين بلدينا موضع ارتياح كبير لنا. وأنا على ثقة أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد ستعززها في العمق والأبعاد مع رئيسة وزرائنا الشيخة حسينة. وأعتقد أن كلا البلدين لديهما القدرة على تعزيز هذه العلاقات من خلال المزيد من التفاعلات والاتصال بالأشخاص لتجسيد رؤية 2035- الكويت الجديدة ورؤية بنغلاديش 2041.

واختتم كلامه بالقول بمناسبة هذه الأحداث السعيدة، أتمنى استمرار السلام والتقدم والازدهار لشعب الكويت الشقيق. فلتحيا علاقة الكويت وبنغلادش.

