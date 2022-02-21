«الرحمة العالمية»: إغاثة نصف مليون في 23 دولة

وطن النهار

أعلنت جمعية الرحمة العالمية، عن تسيير 225 قافلة مساعدات إغاثية في 25 و26 فبراير الحالي، بالتزامن مع احتفالات الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، بمشاركة سفراء وممثلي سفارة الكويت في عدد من الدول المعنية، مشيرة إلى أن الحملة الإغاثية تستهدف عدد من الدول الفقيرة واللاجئين السوريين.

في هذا السياق، أكد أمين عام الجمعية بالانابة أحمد عبد اللطيف الجابر، أن الشاحنات التي تحمل خير الكويت وعطائها عبارة عن رسالة إنسانية تحمل أسمى معاني النجدة والإغاثة للمحتاجين والمتضررين في عدد من الدول، وهو تعبير من أهل الكويت عن شكر الله وحمده على نعمتي الأمن والسلام التي ينعم بها وطننا الحبيب من خلال تقديم الدعم والعون والمساعدة للشعوب المحتاجة والمنكوبة.

من جانبه، قال رئيس القطاع العربي في جمعية الرحمة العالمية بدر بورحمة: إن الحملة استوفت جميع متطلباتها القانونية بالترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.

من جهته، أوضح رئيس قطاعي أوروبا وآسيا في جمعية الرحمة العالمية خالد علي الملا، أن حملة قوافل كويت الرحمة الإغاثية تتم بمشاركة سفراء الكويت في عدة دول، ونشطاء ومتطوعين في العمل الإنساني، مؤكدا أن الدول التي ستستقبل شاحنات كويت الرحمة الإغاثية تشمل تركيا والاردن ولبنان حيث اللاجئين السوريين، واليمن وموريتانيا والبوسنة وألبانيا والجبل الأسود وقرغيزيا وبنغلاديش وسيريلانكا وتايلاند وكمبوديا والفلبين وإندونيسيا وتنزانيا والصومال والسودان وجيبوتي وغانا.

