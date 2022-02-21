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وطن النهار

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مشاركة في احتفالات الأعياد الوطنية

«غزة» توشحت بأعلام الكويت


غزة- «كونا»: في اطار مشاركة قطاع غزة الكويت احتفالاتها بالاعياد الوطنية علقت جمعيات ومؤسسات خيرية ومستشفيات فلسطينية جداريات على مرافقها تقديرا وعرفانا بدور الكويت قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني. وبمناسبة مرور 61 عاما على ذكرى العيد الوطني و31 عاما على عيد التحرير للكويت رفعت في مختلف المحافظات الفلسطينية في غزة وشوارعها الرئيسة لافتات حملت العلمين الكويتي والفلسطيني وصور سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح تعبيرا عن شكر الشعب الفلسطيني لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني والمشاريع الإنسانية في اطار حملة (الكويت بجانبكم).


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