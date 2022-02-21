وزير الإعلام: فعاليات «غير» احتفاءً بالأعياد الوطنية

وطن النهار

قال وزير الاعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين إن الاحتفالات الوطنية هذا العام تأتي بطابع خاص يعكس الاهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة بتهيئة أجواء من البهجة والفرح والترفيه في الكويت للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك في تصريح الوزير روح الدين لـ «كونا» عقب زيارته لمركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي مرافقا سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بالأعياد الوطنية ورفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات التي تأتي بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا والإغلاقات التي صاحبتها. وتنطلق الاحتفالات برعاية وزير الإعلام والثقافة مدشنا هذا العام صورة فريدة من تمثيل التراث الكويتي عبر إشراك العديد من الفرق الشعبية بمختلف أنواعها في الاحتفالات الوطنية لرسم صورة كبيرة عن التراث الكويتي في مشهد يعد الأول في تاريخ الكويت. واجتمعت تلك الفرق في ساحة مركز (الشيخ جابر الأحمد) الثقافي لأول مرة في تشكيل يعيد إلى الأذهان احتفالات الكويت في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وقدمت عرضا تراثيا لفن العرضة حمل عنوان (دار الجمايل). وفي سياق متصل شكل الوزير روح الدين لجنة للاستعداد للاحتفالات الوطنية للعام القادم حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لرسم ملامح الاحتفالات الوطنية القادمة على أكمل وجه وتفادي أي عراقيل أو مشكلات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

