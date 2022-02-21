«المعلمين» ثمنت رعاية سمو ولي العهد للمؤتمر التربوي

وطن النهار

اعربت جمعية المعلمين الكويتية عن تقديرها واعتزازها وجموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان بالرعاية الأبوية الكريمة التي تفضل بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للمؤتمر التربوي الـ 44 المقرر في 7 و8 مارس المقبل بعنوان (أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته). وقال رئيس الجمعية حمد الهولي في تصريح صحافي إن هذه الرعاية تؤكد اهتمام سموه الكبير بمكانة أبنائه المعلمين والمعلمات وتوفير الأجواء المناسبة والمستقرة لأداء رسالتهم على الوجه المنشود وبالأخص القضية التعليمية. واضاف الهولي ان هذه الرعاية ستسهم بمضاعفة كل الجهود والمساعي في البحث والنقاش الموسع بين كل أقطاب المنظومة التعليمية ومن الباحثين والمختصين وأهل الميدان والقيادات التربوية والمؤسسات المعنية في الشأن التربوي.

