«قانونية البلدي»: مظلات السكن الخاص بغير رسوم

وطن النهار

أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي فهيد المويزري، أن اللجنة قامت بإلغاء تأمين رسوم الـ 30 ديناراً في لائحة المظلات على أن تكون مجانية في السكن الخاص، بشرط أن يكون الارتداد مجاورا للمنزل أو عبر الشارع بمساحات وأبعاد محددة بالكامل.

وأوضح المويزري في تصريح صحافي أن اللجنة قامت بعمل تعديلات على بعض البنود في اللائحة، حيث تم تحديد رسم دينار واحد للمظلات في السكن الاستثماري والتجاري والحكومي يتم تحصيلها عن كل متر لمرة واحدة والترخيص يكون عن الإدارة المختصة في البلدية. وأشار المويزري في بند مايستجد من أعمال حول قانون البلدية 33/2016 قامت اللجنة برفع التوصية لمناقشتة في الجلسة الرئيسية.

