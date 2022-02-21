البلدية: تخصيص موقع مجمع كليات ومعاهد في «جنوب العيون» بالجهراء

وطن النهار

وافقت البلدية على تخصيص موقع مجمع كليات ومعاهد في محافظة الجهراء التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في جنوب منطقة العيون بارتفاع 48 متراً وعدد طوابق «أرضي + خمس طوابق»، وغرب المنطقة الحرفية شمال الدائري السادس بمساحة 500 ألف متر مربع بموجب قرار المجلس البلدي.

ووجه مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي خطابا إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن الموافقة تستند على تقديم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي دراسة متكاملة للمساحات المطلوبة توضح عدد الطلاب وتوزيع الكليات والمعاهد والطاقة الاستيعابية لكل منها، كما يلزم أن تقوم الهيئة بإجراء التطوير اللازم على شبكات الطرق والتقاطعات المحيطة بالموقع مع شريطة موافقة جميع وزارات الخدمات وتقديم دراسة مرورية حديثة. كما أوضح المنفوحي أن من شروط الموافقة كتاب من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي في البلدية وموافقة الإدارة العامة للطيران المدني ومرعاة شروطها منها تركيب إضاءة عوائق منخفضة الشدة على أعلى المباني لتكون مرئية من جميع الجهات، وعمل صيانة دورية للإضاءة والمحافظة عليها وأن تعمل في جميع الأوقات بالاضافة إلى توضيح الارتداد عن حدود الموقع بمسافة مناسبة لفصل مباني المعاهد عن الوحدات السكنية المطلة عليها في منطقة العيون، بحيث تكون الشبابيك المطلة على المنطقة السكنية «العيون» من الزجاج غير المرئي ولا تكشف المنازل المطلة عليها.

