كمال لـ«استغلال المساحات الخدمية في المناطق السكنية»

وطن النهار

أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال أهمية إعداد وتجهيز مواقع في المناطق السكنية لكي يمارس سكانها الرياضة بأنواعها المختلفة بسهولة ويسر وبالتعاون بين جهات خدمية عدة في الدولة.

وأوضح كمال في تصريح صحافي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصص مواقع لهيئتي الرياضة والشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية ضمن تصميمها واعتمادها للمدن والمناطق الاسكانية، وذلك لتقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية والمهنية وغيرها لأبناء هذه المناطق، بالإضافة إلى مراكز للشباب والفتيات لتأهيل وصقل مواهب الأبناء وبأعمارهم مختلفة.

وحث كمال هيئتي الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة العمل للاستفادة من هذه المساحات المخصصة لهم وبعضها منذ سنوات طويلة وتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء هذه المناطق والسعي بإضافة أنشطة ورياضات مرغوبة من الشباب بالمجان أو بأسعار رمزية، ضمن آلية تعاقد تسرع من توفير هذه الخدمات والأنشطة في السكن الخاص، مع الأخذ بالاعتبار بأن التباطؤ في استغلال هذه الأراضي المخصصة لهم قد يدفع البعض إلى تغيير استعمالاتها أو استغلالها لأنشطة أخرى غير ضرورية لسكان هذه المناطق.

