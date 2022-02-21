البرجس: تعزيز الشّراكة المؤسسية

وطن النهار

وقعت الهيئة العامة لشئون القصر صباح أمس اتفاقية تقديم خدمات مع الشركة الكويتية للمقاصة وقد وقع نيابة عن الهيئة م. حمد البرجس بصفته المدير العام بالإنابة وعن الشركة عصام القعود بصفته الرئيس التنفيذي بالتكليف.

وتهدف الاتفاقية الى تسهيل تعاملات الهيئة العامة لشؤون القصر على أسهم القصر المشمولين بالرعاية المدرجة في بورصة الكويت وغير المدرجة ، عبر توفير خدمات إضافية وانجاز المعاملات وتوفير المعلومات بصورة أشمل وأسرع.

وأكد البرجس ان تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة الهيئة الرامية الى تعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق العلاقة وتوحيد الرؤى ومفاهيم العمل والتكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها ومنها الشركة الكويتية للمقاصة.

وافاد أن الاتفاقية تأتي إنطلاقة من خطط وإستراتيجية الهيئة الرقمية لما يتعلق في مجال الربط الألكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص ، مؤكدا أن هيئة القصر في الأونة الأخيرة اهتمت بأجراءات الربط الإلكتروني مع كل جهات الدولة ،لاسيما أن هذه الاتفاقية تأتي ترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء بما يتعلق بالربط الإلكتروني واتمام العمليات الالكترونية المقدمة للمواطنين.

واشار البرجس أن الاتفاقية تحتوي على كثير من العناصر التي تهم المشمولين بالرعاية من ضمنها خدمة الاستفسار عن ملكيات المساهمين وخدمة توزيع الأسهم بعد وفاة المعيل للعائلة «رب الأسرة» قسمة شرعية وكذلك إضافة مساهمين جدد وحذف مساهمين من سجلات إلكترونية ، وتوزيع الأرباح النقدية..

ولفت إلى أن القصر قامت بالربط الالكتروني مع أكثر من 15 جهة حكومية وقطاع عام وخاص.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي بالتكليف للشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود أن الاتفاقية تأتي بهدف تسخير خدمات المقاصة لمساعدة الهيئة في اداء رسالتها النبيلة تجاه ابنائها القصر والمشمولين برعايتها من الفئات الاخرى ، حيث إن العلاقة مع الهيئة ليست وليدة اللحظة وانما تأتي امتداداً لسنوات كثيرة من التعاون المثمر من خلال هذه الاتفاقية للوصول للهدف المنشود من قبل الاخوة في الهيئة عن طريق توفير جميع خدماتنا لهم.

