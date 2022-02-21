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منظمو المسيرة غير المرخصة «تحت الإجراءات القانونية»

مشعل عبدالله
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الإثنين 21 فبراير 2022

اتخذت وزارة الداخلية الاجراءات القانونية اللازمة ضد اشخاص قاموا بتنظيم مسيرة دون ترخيص بالمركبات و الخيول في أحد شوارع البلاد. وقد نُشر مقطع عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» عن قيام اشخاص بتنظيم مسيرة من دون ترخيص في احد شوارع البلاد بالخيل و المركبات و على الفور قامت وزارة الداخلية برصد تلك المسيرة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. من جانب آخر قامت وزارة الداخلية باحالة شخص أطلق النار على مقيمين من الجنسية الاسيوية إلى الجهات المختصة. حيث تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط الجاني و تم احالته الى جهات الاختصاص بعدما تبين أنه قام باطلاق النار على مقيمين من الجنسية الآسيوية احدهم بحالة حرجة بمحافظة الأحمدي، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتهم.


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