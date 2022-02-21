السيسي: أتطلع لزيارة الكويت الأسبوع الحالي

وطن النهار

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي نقل اليه تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم ومزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين.

بدوره حمَّل الرئيس السيسي الغانم نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت مؤكدا تطلعه للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الى الكويت الاسبوع الحالي.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء على خصوصية العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر في جميع المجالات سواء على المستوى الرسمي او الشعبي.

حضر اللقاء رئيس البرلمان المصري المستشار حنفي جبالي ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر.