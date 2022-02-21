الكويت دخلت مرحلة التحرر من قيود الوباء

وطن النهار

نفت وزارة الصحة «رصد 1646 صيدليا مزورا»، مؤكدة أن هذا الرقم يخص مخالفات سجلت خلال عام 2021 كاملا.

وبينت «الصحة» أن المخالفات سجلت على صيدليات ومراكز وعيادات أهلية، ومحال مكملات غذائية وعطارة وأخرى للأدوية البيطرية، وشركات طبية ومستودعاتها.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 1195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 613015.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا): إنه تم تسجيل 3580 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 591664 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 96?5 في المئة.

وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د. خالد الجارالله، على أن الكويت تدخل مرحلة تفعيل قرارات التكيف في ظل استمرار انحسار مؤشرات التفشي الوبائي محليا وخليجيا.

وافاد باستمرار فرق الترصد الوبائي في تأمين حالة التعافي بالتزامن مع بداية الانحسار.

وبين أن نجاح مرحلة التكيف يكفل استمرار الانفتاح، ونجاح المرحلة مرهون بتعاون الجميع.

