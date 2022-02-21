الكويت تحررت من قيود «كورونا»

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تحررت الكويت أمس من قيود جائحة كورونا بدخول قرارات مجلس الوزراء التعايشية حيز التنفيذ.

وفتح المطار الدولي أبوابه للمواطنين والمقيمين غير المحصنين وسمح لهم بالسفر للخارج بعد أن كانت الاشتراطات الصحية مقصورة على المطعمين في السابق، كما استقبلت المجمعات التجارية الكبرى رافضي اخذ اللقاحات ضد كورونا وعاد المصلون لرص الصفوف خلال الصلاة في المساجد كما أقيمت المناسبات الاجتماعية بكل أشكالها وأنواعها مع التقيد بالاشتراطات الصحية كلبس الكمام والتباعد.



وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د. خالد الجارالله، أن الكويت دخلت مرحلة تفعيل قرارات التكيف في ظل استمرار انحسار مؤشرات التفشي الوبائي محليا وخليجيا. وافاد باستمرار فرق الترصد الوبائي في تأمين حالة التعافي بالتزامن مع بداية الانحسار، مبينا أن نجاح مرحلة التكيف يكفل استمرار الانفتاح، ونجاح المرحلة مرهون بتعاون الجميع. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد تسجيل 1195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 613015.



وقالت إنه تم تسجيل 3580 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 591664، مبينة أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 96?5 في المئة. وأوضحت أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2529 حالة، مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 18822 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد- 19 إلى 313.

وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 22158 ليصبح مجموع الفحوصات 7468718، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5?4 في المئة. من جانب آخر نفت وزارة الصحة رصد 1646 صيدليا مزورا، مؤكدة أن هذا الرقم يخص مخالفات سجلت خلال عام 2021 كاملا.



وبينت الصحة أن المخالفات سجلت على صيدليات ومراكز وعيادات أهلية، ومحال مكملات غذائية وعطارة وأخرى للأدوية البيطرية، وشركات طبية ومستودعاتها.