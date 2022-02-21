السيسي: أتطلع لزيارة الكويت وعلاقاتنا تتسم بالخصوصية

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أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تطلعه للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى الكويت الأسبوع الحالي، مشددا على خصوصية العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر في جميع المجالات سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي نقل اليه تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم ومزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين. بدوره حمل الرئيس السيسي الغانم تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت.