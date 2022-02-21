إجراءات حكومية عاجلة لتجاوز «تعثر التنمية»

الأولى

قال مصادر معنية لـ النهار: إن الجهات المسؤولة عن مشاريع التنمية تلقت تعليمات، مشددة بضرورة انهاء العراقيل عبر إجراءات واقعية واضحة تتضمن التنسيق الكامل، من اجل رفع وتيرة نسب الإنجاز التي تعاني تأخراً شديداً.

وبينت أن الإجراءات المرتقبة لتعجيل المشاريع تتمثل في إجراء فلترة شاملة على المشاريع المدرجة في خطط التنمية وقصرها على ذات الجدوى الاقتصادية والقادرة على توظيف نسب عالية من خريجي الجامعات من العمالة الوطنية، والسعي للقضاء على التحديات الإدارية باعتبارها تستحوذ على النسبة الأكبر من التحديات التي تواجهها، العمل على تأهيل القائمين على تلك المشروعات، وإجراء تغييرات جذرية على القيادات والإبقاء على ذوي القدرة واستبعاد من ثبت فشلهم في تحقيق نسب الإنجازات المطلوبة.



وأوضحت المصادر أن من بين الإجراءات العاجلة ايضاً، العمل على ترسية عقود المشاريع وفق الإجراءات المنصوص عليها وبما لا يؤثر سلباً على المال العام ويدفع لمزيد من الهدر في ميزانية تلك المشاريع، مع تحجيم الأوامر التغييرية للمناقصات والممارسات التي تطرحها جهات الدولة المختلفة في أضيق نطاق ممكن.

واشارت إلى ضرورة الربط بين المشاريع التنموية واستراتيجية كويت جديدة 2035، بحيث لا يتم إدراج مشروعات تنحرف عن مسار توجهات تلك الاستراتيجية الرامية لتنويع مصادر الدخل عبر ركائز تنموية رئيسة.



وبرغم سعي الحكومة الدؤوب لتنويع مصادر الدخل ورفع نسب الإنفاق الرأسمالي، إلا أن حجم ما تم إنفاقه في الـ 4 سنوات الممتدة من 2018/2019 إلى 2021/2022 بلغ 5.14 مليارات دينار، مقابل نفقات جارية قدرها 51.7 مليار دينار تم إنفاقها خلال تلك الفترة، ما يعني أن حجم الإنفاق الرأسمالي مقابل الإنفاق الحالي لم يتجاوز 10% خلال تلك الفترة بالغاً 9.9%.