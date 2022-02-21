البورصة: إدراج شركات عائلية العام المقبل

الأولى

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي ان البورصة لديها فريق متخصص تواصل العام الماضي مع 60 شركة تجارية وعائلية، مشيرا إلى ان نسبة الردود الايجابية وصلت إلى 50%.

وتوقع ادراج بعض الشركات العائلية خلال العام المقبل، موضحا ان هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والادراج خلال العامين القادمين.

وأكد ان قواعد الادراج مرنة، وتم تكييفها لخدمة نوعين من الشركات، هما الشركات العائلية وشركات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وانه من المتوقع ان يرتفع عدد صناع السوق إلى 8 شركات بدلا من 5 شركات في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة التداولات.

وفي اطار منفصل سيطر اللون الاحمر على البورصة، بعد مسيرة خضراء استمرت نحو 6 جلسات متتالية.

واشار محللون إلى ان خسائر البورصة تجاوزت خلال جلسة الأمس 336 مليون دينار بعدما تراجعت القيمة السوقية من 44.831 مليار دينار خلال جلسة الخميس إلى 44.495 مليار دينار خلال جلسة الامس جراء عمليات جني ارباح مع الارتفاعات المتتالية على مدار الجلسات الماضية.

ويرى محللون، ان التراجع الذي شهدته جلسة امس جاء نتيجة جني ارباح على ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.