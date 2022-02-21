الكويت تتحوَّط لـ «أزمة قمح» عالمية

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كشفت مصادر لـالنهار، عن ان الكويت بدأت تتحوط لأزمة قمح عالمية قادمة، مع استمرار تصعيد التوترات الجيوسياسية على خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية، لافتة إلى ان السوقين الروسي والأوكراني يستحوذان على نسبة عالية من واردات القمح عالمياً.

وأشارت المصادر، إلى ان تنويع مصادر استيراد القمح من بين الآليات التي تعتمدها الحكومة لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، بالاضافة إلى تأمين سلاسل امدادات التوريد بعيداً عن مناطق التوتر الحالية.



وبينت ان تنويع الأسواق يستهدف في المقام الأول البحث عن الأسعار الأفضل وكذلك الجودة العالية، مضيفة ان التركيز على ترشيد استهلاك الخبز من قبل الأفراد سيكون من بين الآليات التي تستهدف الحكومة توعية المواطنين والمقيمين بها، حال اندلاع مواجهات عسكرية بين روسيا وحلفائها من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة اخرى.

وأشارت المصادر إلى ان ضغوطا تضخمية متوقعة عالمياً بسبب نقص الامدادات من السلع في حال اندلاع حرب وتأثر عمليات الشحن، موضحة ان تعزيز الاستثمارات الكويتية في قطاع الأمن الغذائي والأدوية والتكنولوجيا، يمثل احدى الركائز الاستثمارية التي يجب تدعيمها.