«الداخلية»: التعامل بحزم مع الظواهر السلبية خلال الاحتفالات الوطنية

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شددت وزارة الداخلية على الجهوزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي ظواهر سلبية خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس -عقب اجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس- حظر رش المياه واعتلاء أسقف المركبات والخروج من النوافذ والجلوس على مقدمات المركبات وعرقلة حركة السير والوقوف بالأماكن الممنوعة ومواقف المعاقين وإقامة السباقات الممنوعة والقيام بأعمال الرعونة والاستهتار وتجاوز السرعات المقررة خلال الاحتفالات.

وقالت الوزارة: بحث الاجتماع خطط الانتشار الأمني على مستوى مناطق البلاد وآليات التنسيق بين القطاعات الأمنية الميدانية ومستوى الجهوزية والتكامل مع القطاعات المشتركة حيث تشارك 1650 دورية في تأمين الاحتفالات.

ودعت الوزارة أولياء الأمور لمتابعة لأبنائهم وعدم السماح للأطفال بالنزول في الطريق العام تجنبا لتعرضهم للمخاطر، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الحرص على رسم الانطباع الأخلاقي والمظهر الحضاري لوطننا الكويت وشعبها، منوها إلى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن حرصاً على سلامتهم وحمايتهم.