أحمد الصباح رئيساً لاتحاد المصارف

الأولى

قال أمين عام اتحاد المصارف د. حمد الحساوي: ان الاتحاد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022 كما عقد اجتماع مجلس الادارة، حيث قام المجلس بتزكية الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي، رئيساً لمجلس ادارة الاتحاد للسنوات الثلاث القادمة (2022 - 2024) خلفاً للرئيس السابق عادل عبدالوهاب الماجد، والذي انتهت فترة رئاسته للمجلس.



وتقدم اعضاء مجلس الادارة للماجد بالشكر والتقدير لجهوده المبذولة وانجازاته خلال فترة رئاسة المجلس في السنوات الثلاث الماضية، متمنين للرئيس الجديد الشيخ أحمد دعيج الصباح التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف الاتحاد في المرحلة القادمة، وتعزيز دوره في خدمة البنوك المحلية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، وأيضاً في خدمة المجتمع من خلال دور البنوك في المسؤولية المجتمعية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.