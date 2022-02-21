الإثنين 21 فبراير 2022 ,20 رجب 1443
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أخبار اليوم
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وطن النهار
وطن النهار
أمي وأبوي تاج راسي
ديوان Diwan
مال وأعمال
مال وأعمال
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عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
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إضاءات
إضاءات
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لو اتُّخِذت مثل تلك القرارات الصحية العقلانية منذ البداية... لما دُمِّر اقتصاد البلد !
تائه
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