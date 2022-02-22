رئيسي في الدوحة لإطلاق «نفق الخليج»

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الدوحة- الوكالات: وقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس عددا من الاتفاقات الثنائية في الدوحة حسبما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي وشبكة الجزيرة القطرية. وتضمنت الاتفاقات التي وقعت في مستهل زيارة رئيسي الى الدوحة صفقتين في قطاع الطاقة، لكن لم تتوافر تفاصيل أخرى. ورئيسي هو أول رئيس إيراني يزور الدوحة منذ 11 عاما. وهذه ثالث رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب.

وقال أمير قطر إنه ناقش محادثات فيينا النووية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يزور الدوحة حاليا. وأضاف الشيخ تميم في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا.

الى ذلك كشف مساعد وزير الطرق الإيراني علي أكبر صفائي إنه سيتم توقيع اتفاقيات بمجالات مختلفة خلال زيارة رئيسي إلى الدوحة أحدها يرتبط بإنشاء نفق بحري بين البلدين. وأشار صفائي إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدها رستم قاسمي وزير الطرق والتنمية الحضرية بإيران، مع وزير النقل القطري ووزارة الشؤون البحرية والموانئ في هذا البلد. وقال صفائي «وزارة الطرق والتنمية الحضرية تحضر لأربعة اتفاقيات، في القطاع الجوي، والقطاع البحري، ومجال الموانئ، وأخيرا إنشاء نفق تحت الماء بين إيران وقطر، وهو مشروع فريد من نوعه وسيكون من ميناء دير بوشهر إلى قطر».

وأضاف «نحن نجري المفاوضات والمشاورات، وستقدم مؤسسة الموانئ الاتفاقيات الثلاث تحت إشراف وزير الطرق حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في حضور الرئيس الإيراني». وتابع «هذا النفق من شأنه أن يربط جميع دول الشمال وأوروبا وبحر قزوين والشرق والغرب بطرق برية وسكك حديدية».

واعتبر الرئيس الإيراني زيارته إلى قطر، خطوة في مسار تنشيط العلاقات مع دول المنطقة، خصوصا دول الخليج.وقال للصحافيين قبيل توجهه إلى الدوحة إن «الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد، وتهدف لأمرين، حيث نعتزم تطوير العلاقات الثنائية وكذلك المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في قطر في الوقت الحاضر».وتابع «العلاقات في المجالات الاقتصادية والطاقيّة اللافتة جدا تعد من ضمن الإجراءات التي يمكننا إجراء محادثات حولها واتخاذ خطوات فيها».

من جهته، وصف سفير إيران في الدوحة، حميد رضا دهقاني بودة، الزيارة بأنها مهمة جدا من حيث التوقيت وكذلك من حيث القضايا وأضاف أن توقيع عدد من الاتفاقيات وكذلك البحث والتشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، يعد من الأهداف الأخرى لهذه الزيارة. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن أمله أن تؤدي الزيارة إلى انفراجات جيدة على الصعيد الاقتصادي للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين.

