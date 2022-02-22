السيسي: سنتبنى مقاربة شاملة خلال «COP 27» جون كيري: نضع ثقتنا بقيادة مصر

عربيات ودوليات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي، إن الرئيس السيسي رحب بزيارة كيري، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأميركية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كإحدى نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأميركي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيرًا للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كل الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. من جانبه، أشاد جون كيري بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس السيسي تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الاخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي، فضلًا عن المشاركة أخيراً في مؤتمر «محيط واحد» في مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية- الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصةً الأفريقية، فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها. وكان كيري قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: «نجتمع اليوم في مصر ونحن على دراية تامة بأن هناك مبادئ وحياة أفراد على المحك فيما يحدث في أوكرانيا.. وهذا الأمر لا يغير حقيقة ما يحدث كل يوم بما يخص تغير المناخ.. تغير المناخ تهديد أمني علينا جميعا.. وعلينا مواصلة العمل كل يوم وهذا سبب الزيارة إلى مصر.. نحن نثق في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة.. ومصر اتخذت خطوات كثيرة بالفعل وهي تضع أهداف طموحة بالفعل».

