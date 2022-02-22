«رمسيس 22».. مناورات مصرية - فرنسية في «المتوسط»

عربيات ودوليات

بدأت عناصر من القوات البحرية والجوية في كل من الجيشين المصري والفرنسي تنفيذ مناورات بحرية جوية مشتركة في مياه البحر المتوسط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ إن «كلا من مصر وفرنسا نفذتا التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي «رمسيس 2022» والذي يستمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية». وتابع عبد الحافظ أن الجانب الفرنسي يشارك في التدريب بحاملة المروحيات الفرنسية «شارل ديغول» والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز رافال، فيما يشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز «إف- 16» المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز رافال والميغ - 29».

وأوضح المتحدث العسكري المصري أن التدريب يتضمن تنفيذ أنشطة تستهدف تدريب الأطقم البحرية والجوية لكلا البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القتالية المشتركة ما يسهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لأي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف. واكد أن التدريب «رمسيس 2022» يأتي فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط .

