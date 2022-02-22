بريطانيا تكشف استراتيجية «التعايش مع كوفيد»

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لندن- الوكالات: كشف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون استراتيجيته «للتعايش مع كوفيد» رغم الانتقادات والتحذيرات التي تترافق مع توقع رفع آخر القيود مثل الحجر الإلزامي للمصابين.

ويأتي عرض هذه الخطة التي قدم جونسون المهدد بفضيحة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الحكومة في خضم مرحلة الاغلاق العام الماضي، موعدها مدة شهر، في وقت شخصت إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ«كوفيد» إلا ان قصر باكينغهام أكد أن الملكة البالغة 95 عاما تعاني من أعراض «طفيفة».

وقال رئيس الحكومة في بيان «يشكل هذا اليوم مصدر فخر بعد إحدى أكثر المراحل صعوبة في تاريخ بلدنا في وقت بدأنا فيه نتعلم العيش مع كوفيد»، مشيدا بأفراد الطواقم الصحية والخبراء الذين يعملون في الخطوط الأمامية في مواجهة هذا الفيروس.

وأضاف «الجائحة لم تنته بعد لكن بفضل توافر اللقاح، نعبر مرحلة جديدة نحو عودة الوضع إلى طبيعته من أجل أن نعيد إلى الناس حريتهم مع الاستمرار بحماية أنفسنا والآخرين». إلا ان احتمال رفع الزامية الحجر الصحي للمصابين والتخلي عن الاختبارات المجانية تعرضا لانتقادات لاذعة وكتب الخبير ستيفن ريتشر المنتقد الكبير لسياسة الحكومة الصحية في تغريدة «خلال الأسبوع الراهن تصاب امرأة تبلغ الخامسة والتسعين بـ«كوفيد» إذا شخصت إصابتها بشكل مبكر يمكن أن توصف لها مضادات فيروسات يجب ان تؤخذ في الأيام الثلاثة او الخمسة التي تلي الإصابة، لتكون فعالة».

وأضاف استاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة سانت اندروز «في الأسبوع المقبل قد تصاب امرأة أخرى في الخامسة والتسعين بكوفيد من دون أن تملك القدرة على شراء الاختبار»، ولن تكشف إصابتها «إلا بعد فوات الأوان»، مضيفا «قصتها لن تتصدر عنوانين الأخبار ولن تتلقى تمنيات من رئيس الوزراء إلا ان حياتها مهمة أيضا».