إصابة رئيس وزراء الأردن بـ«كورونا» في مصر

عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: أعلن وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، امس إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس «كورونا»، وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر.

وأوضح الشبول أن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس وزراء الأردن، عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية.

وبحسب المصدر، فإنه لم تظهر أعراض لدى بشر الخصاونة، إثر تأكد إصابته بفيروس «كورونا»، ولفت الشبول الى أنه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.