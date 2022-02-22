موسكو: دونيتسك ولوغانسك جزءان من أوكرانيا

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعلن الكرملين امس أنه «من السابق لأوانه» الحديث عن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي جو بايدن التي أعلنت عنها فرنسا لنزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء(الخارجية) من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم». وأعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا مما يوفر طريقا محتملا للخروج من واحدة من أخطر الأزمات الأوروبية منذ عشرات السنين. ورحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتنظيم قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في بروكسل معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الروسية المحتشدة عند حدود بلاده.

من جهته قال الإليزيه إن الرئيسين الروسي بوتين والأميركي بايدن «وافقا على مبدأ» أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون ولكن «لن يكون ممكنا عقدها إلا في حال لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا» وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه القمة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل «جميع الأطراف المعنيين» وستبحث في مسائل «الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا»

وكان ماكرون تحادث مع بوتين لمدة ساعة مساء الأحد بشأن أوكرانيا وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه بعد أن تحدث أيضا مع نظيره الأميركي جو بايدن حسب ما أعلن الإليزيه.

بدوره أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناءً على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون، شريطة ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان، إن الولايات المتحدة «ملتزمة بمتابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو».

في المقابل أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن بلاده لا تخطط لاحتلال أراضي دولة أخرى. وأضاف أنتونوف في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية، أن موسكو لا تحاول الاستيلاء على أراضي أي دول أجنبية، وتؤكد أن دونيتسك ولوغانسك جزءان من أوكرانيا. وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو لا ترى أي انتهاك للقانون الدولي من خلال وجود القوات الروسية في بيلاروسيا لإجراء مناورات عسكرية.

وأعرب الاتحاد الاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لجهود ترتيب المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة. وصرح جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد للصحافيين بأن «اجتماعات القمة سواء على مستوى القادة، أم على مستوى الوزراء، وبغض النظر عن الصيغة وأيا كانت طريقة إجراء المحادثات فإن تجنب الحرب، هي حاجة ملحة».كما أضاف بوريل «سندعم أي أمر من شأنه أن يجعل المحادثات الدبلوماسية أفضل طريقة، بل الطريقة الوحيدة للبحث عن حل للأزمة».

