شرارات الحرب تتبعثر.. والقذائف تصل روسيا

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلنت أجهزة الأمن الروسية امس أن قذيفة أطلقها الجيش الأوكراني دمرت مركزا حدوديا في أحدث تطورات أزمة أوكرانيا المتسارعة. وقالت أجهزة الأمن الروسية إن القذيقة الأوكرانية دمرت مركزا لحرس الحدود في منطقة روستوف يبعد فقط 15 مترا عن الحدود. ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر المركز الأمني وقد أصبح أثراً بعد عين إثر القصف ولم تتحدث وسائل الإعلام الروسية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتكمن أهمية هذا الحدث في أنه يقع بعيدا عن المنطقتين الانفصاليتن في شرق أوكرانيا، وهما لوهانسك ودونيتسك الواقعتان في منطقة دونباس مايوحي باحتمال تعقد الأوضاع المعقدة أصلا.

وازداد التوتر بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أن روسيا ستمدد التدريبات العسكرية على ارضيها والتي كان من المقرر أن تنتهي الأحد فيما وأظهرت على ما يبدو صور الأقمار الصناعية عمليات نشر جديدة للمدرعات والقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ألغى زيارة لولاية ديلاوير، وسيبقى في واشنطن عقب اجتماع استمر ساعتين لمجلس الأمن القومي الأميركي. وتحدثت شركة «ماكسار» الأميركية لصور الأقمار الصناعية عن عمليات نشر جديدة متعددة لوحدات عسكرية روسية في الغابات والمزارع والمناطق الصناعية على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وهو أمر قالت «ماكسار» إنه يمثل تغييرا عما شوهد في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت شبكة «سي بي أس نيوز» أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية، تفيد بأن القادة الروس على الأرض تلقوا أوامر بالبدء في الغزو، وأنهم يضعون الآن خططًا قتالية محددة حول كيفية الهجوم وقال التقرير إن الغزو سيبدأ بهجوم إلكتروني يتبعه حملة صاروخية وغارات جوية، قبل أن تحاول الوحدات البرية الاستيلاء على العاصمة كييف.

