ألمانيا تخشى تأثر اقتصادها.. وأميركا تتوقع ارتفاع الأسعار

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تأثر اقتصاد بلاده في حال غزت روسيا أوكرانيا، وتحاول أميركا مواجهة الارتفاع المحتمل في تكلفة الطاقة بسبب هذه الأزمة، أما بريطانيا فقالت إن الغرب سيمنع حصول الشركات الروسية على الدولار وعملات صعبة أخرى. وأشارت تقديرات وزير الاقتصاد الألماني إلى أن اقتصاد بلاده سيتعرض أيضا لتداعيات اقتصادية خطيرة في حال وقوع غزو روسي لأوكرانيا. وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن بلاده تخشى من أن ترد روسيا على العقوبات الغربية المُحتملة في حالة نشوب حرب مع أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز، وهي خطوة قد تعطل أكبر اقتصاد في أوروبا.

ونفي الولايات المتحدة الأميركية قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحملها المستهلكون الأميركيون بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، وأضافت أن الحكومة الأميركية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير.

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستعملان على منع حصول الشركات الروسية على الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني إذا أمر الكرملين بغزو أوكرانيا. وأضاف «الخطة التي نراها تتعلق بشيء يمكن أن تكون بالفعل أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم الهائل».

وتابع جونسون أن العقوبات على روسيا في حال الغزو ستذهب إلى أبعد كثيرا مما أعلن من قبل. ونقلت عنه «بي بي سي» القول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستمنعان الشركات الروسية «من التعامل بالجنيه الإسترليني والدولار»، وهي خطوة قال إنها سيكون لها تأثير كبير.

