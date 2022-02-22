جونسون يرحب بالتزام بوتين بحل دبلوماسي للأزمة

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: اعتبر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية حول أوكرانيا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤشر مرحب به. وذكر مكتب جونسون في بيان أن ماكرون أطلعه، خلال اتصال هاتفي، على فحوى مكالمته مع بوتين. وتابع البيان «لفت رئيس الوزراء إلى أن الوعود التي قدمها الرئيس بوتين للرئيس ماكرون مؤشر يمكن الترحيب به، خاصة أنه يمكن أن يكون مستعدا للمشاركة في إيجاد حل دبلوماسي». وشدد جونسون، حسب البيان، على أن «موقف أوكرانيا يجب أن يكون في صلب كل المحادثات» التي تخصها. وأفاد البيان بأن «الزعيمين أقرا بضرورة التزام روسيا وأوكرانيا بشكل كامل بتعهداتهما في إطار اتفاقات مينسك، كما شددا على ضرورة تراجع الرئيس بوتين هن تهديداته الحالية وسحبه القوات عن الحدود مع أوكرانيا». والأحد ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي أكدا خلال مكالمة «جدوى تكثيف العمل» عبر صيغة نورماندي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتصاعدة في أوكرانيا.