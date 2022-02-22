السيسي تنبأ بثورة «25 يناير» قبل اندلاعها بعام

عربيات ودوليات

تعد ثورتا 25 يناير2011 و30 يونيو 2013 جزءاً لا يتجزأ من تاريخ مصر المعاصر وحدثا محوريا في تغيير الكثير من مجريات الشرق الأوسط برمته.. الكاتب الصحافي ياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار - الذي رحل عن عالمنا في 26 يناير الماضي- كان شاهدا على الأحداث باعتباره أحد أبرز المحررين العسكريين لـمدة 25 عاما اقترب فيها من قادة مؤسسة الجيش التي لعبت الدور الأهم خلال تلك الفترة حتى تولى أحد أبنائها – عبدالفتاح السيسي- منصب الرئاسة، بعد سنوات عجاف شهدت الكثير من الأحداث الدامية عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي ومن قبله تخلى الرئيس الأسبق حسني مبارك عن منصبه، ولذلك حاول رزق تأصيل الفترة وكشف أسرارها في كتابه سنوات الخماسين الذي يدلل العنوان الفرعي له بين يناير الغضب ويونيو الخلاص على سنوات حافلة بالأحداث في حقبة فاصلة من تاريخ مصر وفي السياق عرض لشخصيات فاعلة ومحركة للأحداث.



النهار تحاول استطلاع أهم ما جاء في الكتاب..

والبداية كانت بالمقدمة التي قال فيها المؤلف أنه، وجد وطنه على حافة جرف مهدد بالسقوط وأنه وثق كشاهد على محطات حاسمة عايشها وعاينها وأنه في هذا الجزء من ثلاثية الجمهورية الثانية- حيث كان رزق يعتزم أن يصدر جزأين لاحقين لهذا الكتاب لكن القدر لم يمهله- حاول رصد وقائع مرحلة الانتقال الأولى حين تولى المجلس العسكري إدارة الدولة حين كانت تترنح بفعل رياح ثورة ومخططات كبرى أرادت تغيير خارطة المنطقة بحراب أبنائها إلى أن انتهى الأمر بتسليم السلطة إلى رئيس كانت عصمة أمره بيد جماعة اختزل فيها الشعب فقاد البلاد لطريق الهلاك حين وثبت جماعة الإخوان إلى الحكم، وحاولت الترويج لجمهورية قائمة على الخيال والسراب، وصولا لسقوطها وبداية التحول والانتقال نحو تأسيس جمهورية جديدة يافعة هي جمهورية 30 يونيو.

وتابع رزق: أكشف أسرار بطولات رجال وتفاصيل أدوار شخصيات بين الثورتين وما بعد ثورة يونيو الكبرى حين خرج الشعب ينادي ببطل شعبي ينقذ البلاد.



الكتاب يقع في سبعة فصول الأول: سقوط الجمهورية الأولى، والثاني: الانتقالية الأولى وعمود الخيمة، والثالثة: جمهورية السراب وجماعة الغدر، والرابع: بداية ونهاية، والخامس: إسقاط جمهورية السراب، والسادس: رجل الأقدار، والسابع: طريق السيسي إلى الاتحادية.

ويكشف المؤلف في فصل سقوط الجمهورية الأولى عن واحدة من أهم الأسرار المتعلقة بثورة 25 يناير، وهي أن القوات المسلحة لم تتفاجأ بحدوث الثورة، حيث كان يوجد بجبعتها وتحديدا في10 أبريل عام 2010 تقريرا مخابراتيا يتوقع حدوث ثورة في مصر في 2011.



تقرير السيسي



وقال رزق حول هذا الحدث: في صباح ربيعي تهادت سيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي إلى إدارة المخابرات الحربية وتقدم لاستقباله اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي مدير إدارة المخابرات الحربية واصطحبه إلى الطابق الأول، وكان هذا اللقاء بناء على طلب السيسي لأمر بالغ الأهمية يريد أن يطلعه عليه، وفضل المشير طنطاوي أن يكون اللقاء في مكتب السيسي...

وأضاف: سلم السيسي المشير طنطاوي ملفا مكتوبا عليه سري للغاية وقال: هذا التقرير يا أفندم يتضمن تقديرا للموقف السياسي الداخلي في البلاد وتداعياته المحتملة والسيناريوهات المتوقعة لذروة الأحداث المنتظرة في العام المقبل2011، وكان معروفا عن السيسي تميزه في التحليل الاستراتيجي والتنبؤ بمسار الأحداث وقد تبدى هذا بجلاء في بحث إجازة الزمالة من كلية الحرب الأميركية العليا في 2006 المدهش أن هذا البحث كان عنوانه (الإسلام السياسي والحكم في الشرق الأوسط).

وكان المشير طنطاوي يطالع بسرعة تقدير الموقف السياسي في تقرير السيسي وتوقعه تزايدا في السخط الشعبي على نظام الحكم بسبب الفساد وزواج رأس المال بالسلطة وانفصال الحكم عن الشعب وتنفيذ مشروع توريث الحكم إلى جمال مبارك.

وجاء في تقرير السيسي: الرئيس أصبح زاهدا في السلطة منذ وفاة حفيده ومعلوماتنا تقول إنه سوف يعلن استقالته يوم 4 مايو 2011 الذي يوافق بلوغه 83 عاما وسوف يدعو إلى انتخابات تمكن ابنه من الحكم، ومن المحتمل أن يرجئ الرئيس تمرير السلطة إلى شهر أغسطس لو ظل الجيش على موقفه الرافض للتوريث حتى يتمكن من إجراء تغييرات جوهرية في المناصب العسكرية القيادية قبل هذا التاريخ.. تقديراتنا تقول إن مشروع التوريث سوف يصطدم بأمرين رفض الشعب ورفض القوات المسلحة للتوريث بصفة مطلقة.

واستكمل السيسي قائلا: نتوقع حينئذ خروج مظاهرات غضب حاشدة في القاهرة والمحافظات وأن يُدفع بقوات الشرطة لتفريقها ونتوقع أيضا أن تعجز الشرطة وأن تنهار قدرتها على احتواء ثورة الجماهير.

وبحسب رزق: يضغط السيسي على كلماته وهو يقول للمشير لا مفر حينئذ يا فندم من نزول الجيش إلى الشارع، لذا لابد من الاستعداد لهذا من الآن من كل النواحي كما تعودنا، كيف ستنزل القوات، وماذا ستفعل، وإلى متى ستبقى، هذا موجود في التقرير بالتفصيل.

وأبدى طنطاوي اتفاقه مع تقديرات السيسي وتناقش معه في التفاصيل وقال: بالقطع نحن نرفض التوريث ولا نقبل أن تهان مصر ولا نرضى كما تعلم أن يكون هذا هو جزاء الشعب.



وأضاف: إذا نزلنا- وهو على ما يبدو أمر محتوم- فلن يكون نزولنا انقلابا عسكريا للاستيلاء على السلطة فنحن لا نقبل أن يكون هذا هو ردنا لجميل الشعب وتضحياته من أجل قواته المسلحة وإنما سيكون هدف النزول هو إغلاق ملف التوريث والإشراف على عملية ديموقراطية تسلم السلطة لمن يرتضيه الشعب.. ثم نظر طنطاوي إلى السيسي وقال له: كيف ترى أن نتصرف حينئذ يا عبدالفتاح؟.

رد الجنرال الشاب- بحسب وصف رزق- قائلا: لا شك أننا سنساند انتفاضة الشعب ولن نطلق رصاصة واحدة على أحد من أبنائه.

وبحسب ما جاء في التقرير فإنه كان متوقعا حدوث الثورة في مايو من عام 2011 لكن اشتعل فتيلها مبكرا عن هذا الموعد بأربعة أشهر لسببين:

أولهما يرجع إلى انتخابات مجلس الشعب التي تمت في نهاية نوفمبر2010 وشهدت تزويرا ممنهجا. وثانيهما: الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وكان هناك أوجه شبه كبير بينه وبين مبارك في نهج النظام وتوجهاته، ولذلك في غضون 7 أيام فقط هبت رياح ثورة الياسمين من تونس في اتجاه مصر وألهمت الشباب الغاضب.



وذكر الكتاب أن المخابرات بقيادة اللواء عمر سليمان كانت تتوقع اندلاع مظاهرات لكن ليس على نفس القدر والدقة التي أوردها السيسي في تقريره، حيث يشير المؤلف إلى أنه في الأيام الأخيرة لمبارك وعقب تعيين سليمان نائبا له اجتمع الأخير مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف في محاولة للم الشمل.. وقال: كنا نعرف أن هناك حدثا سيجري وأن هناك مظاهرات وتجمعات ستخرج للحديث عن مطالب سياسية وعن مظالم، وكانت توقعاتنا أن المظاهرات ستكون في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة لكننا كنا نعتقد أن عدد المتظاهرين لن يزيد على مائة ألف وقد أبلغنا الداخلية بهذا، غير أننا لم نتوقع حدوث مظاهرات بهذا الحجم ولا أن يندس حول المتظاهرين أناس لا يحبون مصر.

وأضاف: نواجه مؤامرات دولية كبرى تستهدف إفقار البلاد وتحويلها إلى دولة بلا دور وتستهدف إسقاط مصر.

وقال سليمان إن مبارك لن يترشح وأن نجله جمال هو الآخر لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.. لكنه أكد رفضه لرحيل مبارك وقال: إن ذلك ضد أخلاق شعبنا.

اللحظات الأخيرة

وفي الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان الشعب والجيش والتوريث أشار رزق إلى أن الشعب لم يكن يكره مبارك فهو يذكر له مواقف مضيئة مثل رفضه إقامة قاعدة عسكرية أميركية في مصر واستعادة طابا ومشاركته المهمة في حرب أكتوبر، غير أن وضوح فكرة التمهيد لتولي جمال مبارك ولد حركات احتجاجية مطالبة برحيله، أبرزها كفاية.

وذكر رزق أن السؤال الذي كان يضايق مبارك هو: لماذا لم يعين نائبا له؟ وكان يقول: لا أحد يصلح للمنصب أو من في رأيكم يصلح؟.



وتطرق الكتاب إلى اللحظات الأخيرة من حكم مبارك، والمناقشات التي جرت بينه وبين قادة القوات المسلحة، حيث حاول كثيرا مع المشير طنطاوي أن يتولى منصب نائب الرئيس أو رئيسا للوزراء، لكن الأخير رفض رفضا قاطعا، ولذلك كان قرار تعيين اللواء عمر سليمان في هذا المنصب.

وأوضح أن مبارك كان يرفض في بادئ الأمر التخلي عن منصبه، ولكن عقب صدور البيان الثاني من القوات المسلحة في يوم الحادي عشر من فبراير 2011 الذي تضمن إعلان الجيش أنه يضمن تنفيذ الإصلاحات والمطالب التي يريدها الشعب ومراقبة تنفيذها وصولا لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وافق مبارك على ترك منصبه واتصل بالمشير طنطاوي وقال له: سأسافر إلى شرم الشيخ بعد أن تسافر أسرتي وهناك سأفوض الجيش بإدارة شؤون البلاد.. خلاص شيلوا..!، ورد طنطاوي قائلا: لا يا فندم ما ينفعش، حيث كان المشير يأمل في أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية.. لكن مبارك بدا مصمما.

وعقب وصول مبارك إلى شرم الشيخ اتصل بطنطاوي وقال: جهزوا البيان الخاص بالتفويض وعمر سليمان سيلقيه.. ربنا معاكم وخلوا بالكم من بعض.

وعكف المشير وسليمان والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء على مراجعة صيغة البيان، وجرى اطلاع مبارك على النص لكنه طلب وضع كلمة تخلي بدلا من التنحي.



عمود الخيمة



وفي الفصل الثاني تحت عنوان الانتقالية الأولى وعمود الخيمة رصد الكتاب تفاصيل ما بعد هدوء الشارع ولقاءاته مع شخصيات عسكرية ومع الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكان اسم السيسي حاضرا في كل هذه اللقاءات باعتباره البطل المتوقع.

كما تطرق أيضا إلى موقف الثوار قائلا: توارى الثوار الحقيقيون عن المشهد وأزيحوا عن الصورة في الصحف والإعلام ليتصدر عشاق الأضواء والكاميرات والميكروفونات وأولئك المدجنة ضمائرهم والمؤلفة جيوبهم.. وانقسم شباب جمعتهم أحلام الخامس والعشرين من يناير وبلغوا ذروة أمانيهم بسقوط النظام إلى فرق وائتلافات ورقية بلا أساس فكرى ولا برنامج سياسي ولا حتى تصور للمستقبل وانهارت رومانسيتهم الثورية وضعفت مناعتهم مبكرا أمام فيروسات السياسة فتحول الثوار إلى ساسة جدد يتناحرون بنفس الأساليب القديمة من أجل مصالح ضيقة.

وكشف رزق عن الاتصالات التي تمت بين الإخوان ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري ومنصور حسن وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات لدعم أحدهما في الترشح لمنصب الرئيس شريطة أن يكون خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان نائبا للرئيس.. لكن الجنزوري وحسن فطنا للعبة الإخوان ورفضا الترشح وأن يكونا مجرد ستارا لمخططات الجماعة.



جمهورية السراب



وفي الفصل الثالث تحت عنوان جمهورية السراب وجماعة الغدر، حيث خالفت جماعة الإخوان إعلانها عن عدم خوض الانتخابات الرئاسية وقررت الدفع بمحمد مرسي لهذا الموقع ورصد تفاصيل وتحركات كل الجبهات التي خاضت الانتخابات الرئاسية واستبعاد مرشحين، ومنهم الشاطر وعمر سليمان وكان رزق على اتصال بالسيسي تليفونيا بين وقت وآخر إلى أن فاز مرسي في الانتخابات واختيار السيسي وزيرا للدفاع والذي كان أبرز المرشحين لخلافة المشير طنطاوي، ولم يكن يعلم بقرار ترقيته وتعيينه.

ويذكر الكتاب أنه بعد أداء السيسي اليمين الدستورية عاد إلى مقر وزارة الدفاع وهو يتصور أن المشير طنطاوي سبقه في العودة إلى الوزارة، وعندما لم يجده وصل إلى مكتبه انتظره حتى عاد، وحين شاهد السيسي المشير طنطاوي شكره قائلا: لم أكن لأؤدي اليمين لولا أنني عرفت أن سيادتك رشحتني.



فرد المشير طنطاوي قائلا: لم أكن أعرف.. وهنا قال السيسي: يافندم لو عاوزني أمشي هقدم استقالتي فورا.

أسرع طنطاوي حينئذ متأثرا لاحتضان السيسي وقال له بالحرف الواحد: يا عبدالفتاح أنت ابني، وحتة مني، أنت عارف كويس قدرك عندي ومدى اعتزازي بك.. احنا مش هنلاقي أحسن منك.. وشد حيلك وربنا معاك.

وأضاف رزق: فرحة السيسي الشخصية بهذا المنصب الذي كان حلما له توارت بل تبخرت إثر ملابسات القرار، ولم يخف السيسي ولفترة طويلة ضيقه من الطريقة التي أخرج بها مرسي ومكتب الإرشاد، المشير طنطاوي من منصبه، إذ تم استدعاءه هو ورئيس الأركان الفريق سامي عنان لاجتماع هام بمقر الرئاسة، وتم إخبارهما بعزلهما من منصبيهما، وعندما قال المشير للرئيس أن هذا الأمر يخالف الإعلان الدستوري أخبره مرسي بأنه ألغى هذا الإعلان، وعقب خروجهما من الرئاسة والعودة إلى مقر وزارة الدفاع طلب عنان من طنطاوي عقد اجتماعا مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإخبارهم بحقيقة ما جرى.. لكن طنطاوي رفض ذلك واكتفى بما قدمه في خدمة المؤسسة العسكرية.