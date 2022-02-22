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دوليه

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تشلسي يفتح الباب لأزبيليكويتا


حصل برشلونة على نبأ سار بشأن إمكانية التعاقد مع الإسباني، سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينتهي عقد أزبيليكويتا مع البلوز بنهاية الموسم الحالي، ولم تنجح مفاوضات التجديد بين الطرفين حتى الآن. وذكرت تقارير أخيراً، أن تشلسي لديه الحق في تمديد عقد أزبيليكويتا من طرف واحد لموسم إضافي. لكن وفقًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن مسؤولي النادي اللندني منحوا اللاعب الحق في تحديد مصيره، خلال الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن الكرة الآن في ملعب أزبيليكويتا، وإذا اختار الرحيل، فإنه سيغادر من الباب الأمامي لتشلسي. وأوضحت أن اللاعب الإسباني لديه عرض من برشلونة لمدة عامين، مع خيار التمديد لموسم ثالث.


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