يوفنتوس وتشلسي يواجهان فياريال وليل

دوليه

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى مواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا عندا يحل ضيفا اليوم على نظيره فياريال الإسباني، فيما يستقبل تشلسي الانكليزي حامل اللقب خصمه ليل الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأولى تصب الترشيحات في صالح يوفنتوس الذي ضرب بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي عندما حصل على خدمات الهداف الصربي المتألق دوشان فلاهوفيتش ولاعب الوسط السويسري دنيس زكريا، لكن الصفقتين لم تعطيا الدفعة المعنوية المرجوة عشية مواجهة قوية ضد فياريال. وتتوجه كتيبة المدرب ماسيميليانو اليغري الى إسبانيا كالفريق الإيطالي الوحيد الذي يملك أملا واقعياً في بلوغ ربع النهائي بعد خسارة إنتر على ملعبه أمام ليفربول الإنكليزي 0-2 الاسبوع الماضي. لكن فريق السيدة العجوز يدخل المباراة في فورمة غير مستقرة، حيث أبدى انصاره عدم رضاهم عن النتائج والعروض في الآونة الاخيرة.

وصل فلاهوفيتش وسط ضجة إعلامية كبيرة مقابل صفقة بلغت 70 مليون يورو، لحق به زكريا بعدها بثلاثة أيام.

وشارك فلاهوفيتش مباشرة بعد انتقاله في خط المقدمة إلى جانب المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا، وضرب بقوة إذ احتاج الى 12 دقيقة فقط لافتتاح رصيده في صفوف فريقه الجديد بتسجيله في مرمى فيرونا. لكنه عانى كثيرا في المباريات الثلاث التالية. فقد فشل في ترك بصمة ضد أتالانتا واحتاج فريقه الى هدف في الوقت القاتل من الظهير البرازيلي دانيلو لانتزاع التعادل 2-2. في المقابل، خضع لرقابة لصيقة في مباراة الديربي ضد تورينو ولم يقدم الشيء الكثير، ما أجبر أليغري على استبداله قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. وقال أليغري اعتاد ان يلعب مباراة واحدة في الأسبوع في فيورنتينا، أما الآن فإنه يلعب مباراة كل ثلاثة أيام. انه جزء من عملية التطوير. يتعين عليه ان يتأقلم مع خوض مباراة كل 3 أيام وأن يقوم بذلك من خلال الاعتماد على فنياته وليس على بنيته الجسدية.

وكان يوفنتوس استهل الموسم بطريقة سيئة جدا، لا سيما في ظل عودة هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مان يونايتد، قبل ان يبدأ بالارتقاء في سلم الترتيب في الدوري المحلي.

ومنذ تعرضه لخسارتين تواليا أواخر نوفمبر أمام تشلسي الإنكليزي حامل اللقب في دوري الأبطال، وضد أتالانتا، لم يخسر يوفنتوس الا في مسابقة الكأس السوبر أمام إنتر 1-2 بعد التمديد، في سلسلة من 12 مباراة تواليا في الدوري المحلي. أما السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح في الوقت الحالي، هو هل يستطيع أليغري استخراج أفضل ما لدى مجموعته الموهوبة المعززة بفلاهوفيتش المرشح لانتزاع لقب هداف الدوري المحلي؟

وفي المباراة الثانية يأمل تشلسي في مواصلة تحقيق انتصاراته في البطولة الأوروبية. وعلى الرغم من فوز تشلسي في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، يبدو مدربه الألماني توماس توخل قلقا من الحالة النفسية للاعبيه جراء الضغوطات التي رافقت تتويجهم بكأس العالم للأندية في أبوظبي قبل 10 أيام، وذلك عشية استضافة ليل اليوم.

وكان توخل استهل مهمته على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني قبل 13 شهراً ونجح في مدى 5 أشهر ان يقوده إلى نهائي كأس إنكلترا (خسر أمام ليستر سيتي) ثم التتويج بدوري أبطال أوروبا. وعندما نجحت إدارة النادي في الحصول على خدمات الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر الإيطالي مقابل صفقة ضخمة بلغت 131 مليون دولار، رشح النقاد الفريق للمنافسة بقوة على اللقب المحلي.

وبالفعل بدأ تشلسي البريميرليغ بقوة لكن فريقه سرعان ما بدأ يفقد ايقاعه وتزامن ذلك بعد المقابلة الشهيرة التي أجراها لوكاكو بالذات مع شبكة سكاي الإيطالية والتي عبر فيها عن عدم رضاه عن الطريقة التي يقوم توخل باستخدامه على أرضية المستطيل الاخضر. وبعد أن أجبر لوكاكو على الاعتذار، فإن لغة جسده تشير الى خلل في مكان ما وقد تأثر مستواه سلبا من هذه القضية، بدليل عدم تسجيله أي هدف في الدوري المحلي منذ ديسمبر الماضي.

وكان الفوز على كريستال بالاس السبت الثالث فقط في آخر 9 مباريات لتشلسي في الدوري المحلي وهي سلسلة أحبطت آماله في الدخول في المنافسة على اللقب التي انحصرت منطقيا بين مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر وليفربول الثاني الذي يتخلف عنه بفارق 6 نقاط مع مباراة مؤجلة، في حين يأتي تشلسي ثالثا بفارق 13 نقطة عن سيتي.

هذا الأمر يجعل من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا أولوية بالنسبة الى النادي اللندني المملوك من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، والخطأ ممنوع عليه عندما يواجه ليل اليوم.

وعلى الرغم من تتويجه بطلا للعالم للأندية، فان المستوى الذي اظهره تشلسي لم يكن مقنعا، فقد حقق الفريق فوزين صعبين على الهلال السعودي 1-0 واحتاج الى وقت إضافي لتخطي بالميراس البرازيلي 2-1 محققا أول لقب له في هذه المسابقة.

وقال توخل نحاول النجاة في الوقت الحالي والأمر ظاهر للجميع. ثمة الكثير من الضغوطات عندما تخوض غمار كأس العالم للأندية وما يرافقها للظفر بها.

وأضاف وضع اللاعبون الكثير من الضغوطات على أنفسهم، بالإضافة الى ذلك لم نكن قد خضنا أي مباراة في الدوري المحلي على مدى 4 أسابيع. وتابع ثمة أسباب كثيرة ومتنوعة لعدم ظهورنا بشكل جيد (ضد كريستال بالاس). ادرك تماما إنه باستطاعتنا اللعب بطريقة أفضل. أريد اللعب بمستوى أفضل.

