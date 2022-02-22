مان يونايتد يستعد لأتلتيكو بالفوز على ليدز

دوليه

استعد مان يونايتد لموقعة أتلتيكو مدريد الإسباني المرتقبة في دوري أبطال أوروبا بفوز مثير 4-2 على مضيفه ليدز يونايتد أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي.

وبدا مان يونايتد في طريقه إلى فوز مريح بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين عبر القائد هاري ماغواير والبرتغالي برونو فرنانديش (34 و45+5)، إلا أن ليدز باغت ضيفه بهدفين في غضون دقيقة للإسباني رودريغو والبديل البرازيلي رافينيا (53 و54).

لكن الضيوف خطفوا الانتصار بهدفي البديلين البرازيلي فريد (70) والسويدي أنتوني إيلانغا (88). وهذا الفوز الثاني تواليًا لفريق المدرب الألماني رالف رانغنيك في الدوري رافعًا رصيده إلى 46 نقطة معززًا مركزه الرابع، متقدمًا بأربع نقاط عن كل من وست هام يونايتد الخامس وأرسنال السادس، إلا أن للأخير ثلاث مباريات مؤجلة. ويحل الشياطين الحمر في العاصمة الإسبانية على أتلتيكو غدا في مباراة مرتقبة ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال.

وعلى ملعب «إيلان رود» في المباراة التي يطلق عليها «حرب الوردتين» بين الغريمين اللدودين، افتتح ماغواير الذي كان عرضة للكثير من الانتقادات أخيراً بسبب أدائه، التقدم برأسية إثر ركنية نفذها لوك شو في أول هدف يسجله يونايتد من ركنية هذا الموسم (34). ودخل يونايتد إلى الاستراحة متقدمًا بهدفين بعد أن شن هجمة مرتدة متقنة مع تبادل جميل للكرة قبل أن تصل إلى شو على الجهة اليمنى، رفعها إلى داخل المنطقة تابعها فرنانديش رأسية في الشباك (45+5). إلا أن انطلاقة الشوط الثاني جاءت جنونية من ليدز الذي عادل النتيجة في أقل من دقيقة، مقلصًا الفارق بداية عبر رودريغو الذي بدا أنه رفع عرضية إلى داخل المنطقة عن الرواق الأيسر، إلا أنها خدعت الحارس الإسباني دافيد دي خيا وتهادت في الشباك (53).

ولم يكن بعد مانشستر قد استوعب ما حدث حتى وجد شباكه تهتز للمرة الثانية بعد أن مرر دانيال جميس، لاعبه السابق، عرضية عن الجهة اليسرى إلى داخل المنطقة تابعها رافينيا الذي دخل بديلاً مطلع الشوط الثاني في المرمى (54).

ودفع رانغنيك بعد 13 دقيقة بفريد وإيلانغا بدلا من الفرنسي بول بوغبا وجيسي لينغارد، ولم يخيب البرازيلي ظن مدربه به مسجلاً الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نزوله بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة على الجهة اليسرى في سقف المرمى (70).

وسمح دخول فريد بإعادة بعض التوازن إلى مانشستر بعد أن فقده في القسم الأول من الشوط الثاني، قبل أن يدفع رانغنيك بالمدافع الفرنسي رافايل فاران بدلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو (85).

وأكد إيلانغا فوز مانشستر بعد أن قام فرنانديش بفاصل مهاري جميل ممررًا الكرة لنفسه من فوق أحد لاعبي ليدز قبل أن يمررها إلى السويدي تابعها زاحفة بين قدمي الحارس الفرنسي إيلان ميلييه (88).

وعمق ولفرهامبتون من جروح ليستر سيتي بفوزه على ضيفه 2-1 بهدفي البرتغاليَين روبن نيفيش (9) ودانيال بودينسي (66) بعد أن عادل أديمولا لوكمان للضيوف (41).

واقترب فريق «الذئاب» من المقاعد الأوروبية بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع إثر فوز ثانٍ تواليًا، فيما زاد الضغط على الثعالب ومدربهم الإيرلندي الشمالي براندن رودجزر بعد فشلهم في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة تواليًا في الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

