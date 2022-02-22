برشلونة اكتسح فالنسيا برباعية

دوليه

عاد نادي برشلونة إلى رباعي المقدمة مظفراً بفوز عريض على مضيفه فالنسيا 4-1 أول من أمس بينها ثلاثية للغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني التي شهدت تعثراً لإشبيلية أمام إسبانيول 1-1 في نتيجة تصب في مصلحة ريال مدريد المتصدر.

وفي معقل فالنسيا على ملعب «ميستايا»، دون أوباميانغ اسمه في سجل هدافي النادي الكاتالوني للمرة الأولى (23 و38 و63)، كما سجل أيضًا الهولندي فرنكي دي يونغ (32) لبرشلونة، فيما أحرز كارلوس سولير هدف فالنسيا الوحيد (52).

وظن الجميع أن الهدف الرابع لبرشلونة دون باسم الشاب بيدري الذي صوب تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلى أقصى يمين الحارس. لكن برشلونة أكد لاحقاً أن حكم المباراة احتسب الهدف في رصيد أوباميانغ الذي لامست التسديدة ظهره وغيرت مجراها في طريقها إلى الشباك (63)، ليُمنح الغابوني الـ«هاتريك»، الأولى للاعب في الفريق منذ الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما سجل أربعة أهداف ضد إيبار في فبراير 2020.

وقال سيرجيو بوسكيتس عن أوباميانغ «إنه ترف لنا أن يصل لاعب من طينته إلى هنا بصفقة حرة. عندما وصل لم يكن قد لعب كثيراً (لفترة طويلة)، ولكنه يحصل على الدقائق الآن وآمل أن يساعدنا كما فعل الليلة لأنه لاعب رائع».

وبهذا الانتصار، عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين متتاليين، وبالتالي، خطف النقاط الثلاث الثمينة وقفز بها إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا مع 42 نقطة، متخطياً أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف مع امتلاك مباراة مؤجلة.

أما فالنسيا الذي مني بخسارته الثانية توالياً في الدوري، فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأقدم نادي إشبيلية على دعسة ناقصة في مسعاه إلى مزاحمة ريال مدريد على اللقب، بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه إسبانيول. وافتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق رافا مير، غير أن إسبانيول أدرك التعادل في الدقيقة 50 بهدف سيرخي داردر. وأكمل إشبيلية ربع الساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد مدافعه الفرنسي جول كونديه لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية. وبهذا التعادل، وهو الرابع للنادي الأندلسي في آخر خمس مباريات في الدوري، فشل إشبيلية في تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بـ57 نقطة، وبقي ثانياً مع 51 نقطة. أما إسبانيول، فرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر. وفي وقت لاحق، عزز ريال بيتيس الذي يقدم موسماً استثنائياً، مركز الثالث في الترتيب، بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 2-1.

وسجل هدفي بيتيس أليكس مورينو (25) والبرازيلي ويليان (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز الكوسوفي فيدات موريكي هدف مايوركا الوحيد (75).

وبهذا الفوز، رفع بيتيس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، وباتت حظوظه أكبر في المشاركة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006. أما مايوركا فبقي في المركز السادس عشر مع 26 نقطة. وفي مباراة أخرى، دك أتلتيك بلباو شباك ضيفه ريال سوسييداد برباعية نظيفة جاءت في الشوط الثاني، كان أبطالها دانيال فيفيان (68)، أويهان سانست (72)، إينياكي وليامس (80)، وإيكر مونيان (89).

ورفع بلباو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي سوسييداد سابعاً مع 38 نقطة ومباراة مؤجلة.

