بايرن عاد إلى الفوز

دوليه

أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليعوض بايرن ميونيخ تأخره المفاجئ ويفوز 4-1 على ضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب ليبتعد بصدارة الدوري الألماني أول من أمس. وصعق فورث جماهير بايرن عندما هز برانيمير هرجوتا الشباك من ركلة حرة غيرت اتجاهها قبل ثلاث دقائق من الاستراحة. وبدا بايرن في موقف صعب بعد الخسارة 4-2 في ملعب بوخوم الأسبوع الماضي وتعادله 1-1 مع سالزبورغ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء وهي أطول فترة بدون فوز للفريق منذ عشرة أشهر.

لكن صاحب الأرض احتاج إلى 30 ثانية فقط من الشوط الثاني ليدرك التعادل عندما اصطدمت الكرة في البديل الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو-موتنغ وتهيأت أمام زميله ليفاندوفسكي الذي وضعها في المرمى من مدى قريب. وسيطر حامل اللقب على المباراة وانتزع التقدم بهدف سيباستيان غريزبك بالخطأ في مرماه عند مرور ساعة من اللعب. وعزز ليفاندوفسكي من تقدم بايرن بضربة رأس قبل ثماني دقائق من النهاية ليرفع المهاجم البولندي رصيده إلى 28 هدفاً في 23 مباراة. واختتم تشوبو-موتنغ الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من سيرج غنابري. ورفع بايرن رصيده إلى 55 نقطة من 23 مباراة فيما بقي فورث في المركز الأخير وله 13 نقطة.

وانتصر بوروسيا دورتموند بستة أهداف نظيفة على بوروسيا مونشنغلادباخ، ودون الأهداف كل من رويس ثنائية (26 و81)، ومالين (32)، وماريوس وولف (70)، وموكوكو (74) وإيمري كان من ركلة جزاء (90+1). وفاز لايبزيغ على مضيفه هرتا برلين، بنتيجة كبيرة 6-1. وسجل سداسية لايبزيغ بنيامين هنريخس (20)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (64 من ركلة جزاء و67)، الإسباني داني أولمو (74)، المالي أمادو حيدرا (81)، والدنماركي يوسف بولسن (88)، أما الهدف الشرفي لصاحب الأرض فأتى بفضل المونتينيغري ستيفان يوفيتش (48). وصار رصيد لايبزيغ 37 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي هرتا برلين في المركز الخامس عشر مع 23 نقطة.