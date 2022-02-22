loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

باخ أعلن ختام الأولمبياد الشتوي


أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أول من أمس رسمياً ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «بكين 2022» والتي استضافتها العاصمة الصينية انطلاقاً من الرابع من فبراير الحالي. وجاء إعلان باخ خلال حفل الختام الذي استمر قرابة الساعتين وشهد الكثير من اللوحات الفنية الرائعة.
وحسمت النرويج صدارة ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد الشتوي بعد أن حقق رياضيوها 37 ميدالية متنوعة بواقع 16 ذهبية و8 ميداليات فضية و13 برونزية فيما حلت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 12 ذهبية وعشر فضيات و13 برونزية. وجاءت الصين الدولة المستضيفة في المركز الثالث بعد أن حقق أبطالها 9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة