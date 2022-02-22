باخ أعلن ختام الأولمبياد الشتوي

دوليه

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أول من أمس رسمياً ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «بكين 2022» والتي استضافتها العاصمة الصينية انطلاقاً من الرابع من فبراير الحالي. وجاء إعلان باخ خلال حفل الختام الذي استمر قرابة الساعتين وشهد الكثير من اللوحات الفنية الرائعة.

وحسمت النرويج صدارة ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد الشتوي بعد أن حقق رياضيوها 37 ميدالية متنوعة بواقع 16 ذهبية و8 ميداليات فضية و13 برونزية فيما حلت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 12 ذهبية وعشر فضيات و13 برونزية. وجاءت الصين الدولة المستضيفة في المركز الثالث بعد أن حقق أبطالها 9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين.

