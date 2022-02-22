إنتر فرَّط في الصدارة

دوليه

فرّط إنتر في فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي بسقوطه أول من أمس على أرضه 2-0 ضد ساسوولو ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، مشرعًا الباب أمام نابولي لخطفها.

وكان النيراتسوري مرشحاً للعودة الى القمة والإفادة من تعثر جاره وغريمه ميلان الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع مضيفه ساليرنيتانا المتذيل السبت، إلا أنه خرج خالي الوفاض بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليًا في «سيري أ». وتجمد رصيد بطل إيطاليا عند 54 نقطة على بعد نقطتين من ميلان، إلا أن للفريق الازرق من مدينة ميلانو مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

وتوالت الأنباء السارة لنابولي الثالث الذي سيخطف الصدارة بفارق الاهداف عن ميلان بحال فوزه على مضيفه كالياري. وأمل إنتر في تعويض خيبة منتصف الاسبوع عندما سقط على أرضه 2-0 ضد ليفربول الانكليزي، رغم أدائه القوي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لتكون بانتظاره مهمة شاقة في مباراة العودة في ملعب «أنفيلد» الشهر المقبل، ما يُنذِر بانتهاء مبكر لظهوره الأول في الأدوار الإقصائية منذ موسم 2011-2012 وحلمه بإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وكان فريق المدرب سيموني إنزاغي تنازل عن صدارة الكالتشيو لصالح جاره اللدود ميلان نتيجة خسارة أمامه 1-2 ثم تعادله مع منافسه الآخر نابولي 1-1 في المرحلتين الماضيتين.

وقال إنزاغي بعد الخسارة «سنحاول أن نستعيد توازننا من الناحيتين البدنية والذهنية. لا زلنا في الصراع، تتبقى 13 مباراة ونريد الاستمرار». وقام ساسوولو بانطلاقة قوية للمباراة ولم يتأخر في افتتاح التسجيل عبر جاكومو راسبادوري عندما وصلته الكرة من دومينيكو بيراردي الى داخل المنطقة، سددها الى يمين الحارس السلوفيني القائد سمير هندانوفيتش (8).

وحاول التركي هاكان تشالهان أوغلو معادلة النتيجة لأصحاب الارض بتسديدة بيسراه مرت بجانب القائم (16). وضاعف ساسوولو الذي حقق فوزه الاول في خمس مباريات في الدوري، تقدمه برأسية من جانلوكا سكاماكا الذي أفلت من مصيدة التسلل إثر عرضية من العاجي حامد جونيور تراوري (26).

ودفع إنزاغي بمهاجمه البوسني إدين دجيكو مع انطلاق الشوط الثاني الذي أتيحت له فرصة برأسية قوية إثر عرضية من الكرواتي إيفان بيريتشيتش، تصدى لها الحارس أندريا كونسيلي ببراعة من على خط المرمى (64).

وحاول التشيلي ألكسيس سانشيس تقليص الفارق عندما وصلته الكرة الى داخل المنطقة سددها قوية ارتدت من الدفاع الى ركنية (84).

وظن إنتر أنه نجح بتقليص الفارق في الوقت بدل الضائع وفرض دقيقة مثيرة يعادل بها الارقام، برأسية قلب الدفاع الهولندي ستيفان دي فري بعد عرضية جميلة طويلة من البديل التشيلي أرتورتو فيدال (90+4)، إلا أن الهدف ألغي بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» بسبب لمسة يد على فيديريكو دي ماركو في عملية بناء الهجمة.

وقال المدرب أليسيو ديونيزي الذي نجح هذا الموسم في الفوز أيضًا في عقر دار ميلان ويوفنتوس «صنعنا الكثير (من الفرص) وقاموا بذلك هم أيضًا. ولكن ندرك أنه لدينا الجودة، لذا واجهناهم من دون خوف. هذا ما أردنا القيام به وكوفئنا عليه». وواصل أتالانتا إخفاقته وبقي من دون فوز في الدوري للمباراة الخامسة تواليًا بسقوطه ضد مضيفه فيورنتينا 1-0 بهدف المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك ليعود الاخير إلى سباق التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد أتالانتا الخامس والذي مُني بهزيمته الخامسة هذا الموسم عند 44 نقطة.

وأهدر لاتسيو فرصة خطف المركز الخامس من أتالانتا بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 ليكتفي بنقطة يتيمة رفعت رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس.

وتقدم أصحاب الأرض باكرًا عبر الإسبايي جيرارد دولوفو (5)، فيما عادل البرازيلي فيليبي أندرسون لفريق المدرب مارويتسيو ساري.

