سقوط مفاجئ لمرسيليا

دوليه

مني مرسيليا الثاني بخسارة مفاجئة على أرضه 2-0 أمام كليرمون فيران المتواضع ليصبح على بعد نقطة فقط من نيس الثالث الذي عاد إلى سكة الانتصارات بتحقيقه فوزاً صعباً على ضيفه أنجيه 1-0 أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وأخفق مرسيليا في تحقيق فوزه الثالث تواليًا في الدوري ليبقى على بعد 13 نقطة من باريس سان جرمان المتصدر الذي سقط بدوره 3-1 أمام نانت السبت، فيما كان نيس المستفيد الأكبر بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة. وعلى ملعب فيلودروم، سجل الغيني محمد بايو الهدف الاول بتسديدة رائعة بيمناه من مشارف المنطقة (13) فيما أضاف البديل الغابوني جيم أليفينا (84) الهدف الثاني للضيوف. وفي مباراة سابقة، يدين نيس بفوزه إلى الهولندي جاستن كلويفرت الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 19.

وهو الفوز الأوّل لنيس في الـ «ليغ1» بعد خسارتين توالياً أمام كليرمون فيران وليون في المرحلتين السابقتين.

وينتظر نيس الذي يشرف على تدريبه كريستوف غالتييه مواجهتين مصيريتين، فيلعب السبت المقبل أمام ستراسبورغ في الدوري، قبل أن يستقبل فيرساي من الهواة (الدرجة الرابعة) في نصف نهائي المسابقة المحلية في الأوّل من مارس المقبل، وفي حال فوزه سيخوض المباراة النهائية بعد ربع قرن من فوزه على غانغان عام 1997. في المقابل، يعاني أنجيه بسبب تردي نتائجه، إذ برغم حصده 29 نقطة في المركز الثالث عشر موقتاً، فقد مُني بخسارته الرابعة توالياً.

وفشل ستراسبورغ في الإبقاء على فارق النقطة مع نيس بتعادله 2-2 مع مضيفه سانت إتيان في مباراة شهدت تسجيل الاهداف الأربعة في الشوط الاول، رافعاً رصيده الى 42 نقطة. وسجل هدفي ستراسبورغ السنغالي حبيب ديالو (21) ولوكاس بيران (30)، فيما أحرز هدفي أصحاب الارض الجزائري رياض بودبوز (4) والتونسي وهبي الخزري (34).

وأفاد رين الخامس من تعثر ستراسبورغ وبات على بعد نقطتين عنه بفوزه الكبير 4-1 على ضيفه تروا بثنائية سيهرو غيراسي (14 و20)، مارتان تيرييه (75) وغايتان لابورد (87 من ركلة جزاء)، فيما أحرز الكندي إيكي أوغبو هدف الضيوف الوحيد (39). وفاز مونبلييه بهدف دون رد على مضيفه لوريان سجله تيجي سافانييه (56)، فيما تعادل رينس مع ضيفه بريست 1-1 بهدف البلجيكي فوت فايس لأصحاب الارض فيما أحرز مارتان ساتريانو هدف الضيوف (34).

وفشل موناكو في البقاء على المسافة ذاتها مع رين بتعادله 1-1 مع مضيفه بوردو.

وكان بوردو تقدم عبر ريمي أودان (22) وعادل البرازيلي لموناكو بهدف عكسي في مرماه (67) ليصبح في رصيد موناكو 38 نقطة في المركز السادس.

