ديوكوفيتش يستهل موسمه من دبي

دوليه

يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دبي موسم 2022 محاولاً الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في التنس، بعد شهر على ترحيله من ملبورن لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي منعه الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وفي الوقت عينه، يحاول غريمه الإسباني رافايل نادال تأكيد عودته القوية من الإصابة، عندما يخوض دورة أكابولكو المكسيكية (500)، بعد انفراده بصدارة ترتيب المتوجين في البطولات الكبرى (21) اثر احرازه اللقب المرموق في ملبورن.

وفضّ نادال الشراكة مع ديوكوفيتش والنجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر، المتوجين بعشرين لقباً في البطولات الكبرى.

ولتبرير قدومه إلى أستراليا دون تلقي اللقاح، طلب الصربي البالغ 34 عاماً اعفاءه من اللقاح كونه تعرض للاصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع قليلة، لكن هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً ومعركة قانونية في أستراليا انتهت بحرمانه خوض البطولة.

وعاد إلى صربيا حيث خلد إلى الراحة مع عائلته ثم خرج هذا الاسبوع عن صمته في حديث إلى شبكة «بي بي سي» البريطانية ثم التلفزيون الصربي. وأوضح اللاعب الذي لا يريد ربط نفسه بالحركات المناهضة للقاح، انه ليس «ضد اللقاح» لكنه يتمنى مواصلة «مراقبة ما يُحقن» في جسده.

