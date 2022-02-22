العربي في مهمة سهلة أمام الصليبخات

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يبدو الطريق ممهداً أمام العربي لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد عندما يخوض لقاء الدور ربع النهائي أمام الصليبخات في الـ 04:50 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت، فيما يبدأ الأبيض مشواره في البطولة عند الساعة الـ 07:50 مساء بمواجهة الشباب على ستاد علي صباح السالم. ويعيش العربي أسعد أيامه فهو حسم قبل أيام لقاء الدربي مع القادسية بالفوز عليه بهدف الليبي محمد صولة ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليحتل المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف عن الكويت، وسبق «الدربي» التتويج بكأس السوبر على حساب الأبيض بعد التفوق عليه بركلات الترجيح 4 – 3 (الوقت الأصلي 1 -1)، ولا شك أن نشوة الانتصارات ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية. ورغم اختلاف التنافس بين لقاءات الدوري والكؤوس إلا أن مهمة الأخضر تبقى سهلة لأن منافسه الصليبخات يظهر بصورة متواضعة في دوري الدرجة الأولى فهو يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط. ورغم خسارته جهود أحمد إبراهيم بسبب إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة إلا أن صفوف الفريق تعج باللاعبين الجاهزين، ويتقدمهم المدافع الصلب الجزائري طارق بوعبطة إلى جانب المتألق في خط الوسط الليبي السنوسي الهادي، كما يبرز مواطنه المهاجم محمد صولة وسطان العنزي. وبلغ العربي هذا الدور بعد تفوقه على التضامن بثلاثية نظيفة فيما تأهل الصليبخات على حساب برقان بالفوز عليه بهدف دون رد.

بدوره سيدخل الكويت اللقاء الثاني بكامل ثقله لتجنب أية مفاجآت، إذ يتطلع الأبيض إلى الاحتفاظ بلقب البطولة التي يسيطر عليها منذ 3 مواسم متتالية. وجنب نظام المسابقة الأبيض من خوض منافسات الدور التمهيدي، ويتطلع اليوم إلى تحقيق انتصار كبير على غرار ما حققه في الجولة الماضية من بطولة الدوري، إذ تغلب الكويت على التضامن 5 -1 ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة.بدوره الشباب سجل نتيجة إيجابية في الجولة الحادية عشرة من الدوري إذ تغلب على السالمية 1 – 0، وهو يأمل في تسجيل مفاجأة جديدة في بطولة كأس ولي العهد. وكان الشباب بلغ ربع النهائي على حساب اليرموك بفوزه عليه بهدف نظيف.

