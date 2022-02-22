القادسية حسم تأهله إلى «ذهبي السلة»

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حسم القادسية تأهله إلى المربع الذهبي لدوري الدرجة الاولى لكرة السلة بفوزه على برقان 76-71 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن منافسات القسم الثالث من البطولة التي شهدت أيضا فوزا سهلا لكاظمة على القرين 96-55، فيما عانى الكويت قبل أن يتجاوز الجهراء 97-90.

ورفع الكويت وكاظمة رصيديهما إلى 25 نقطة في صدارة البطولة مع أفضلية للابيض بفارق التسجيل، يليهما الجهراء برصيد 19 نقطة، ثم القادسية 18 نقطة، ثم برقان والقرين بـ 15 نقطة لكل منهما.

وبذلك اكتملت فرق المربع الذهبي الذي سينطلق في مارس المقبل بتواجد الكويت وكاظمة والجهراء والقادسية فيما لم تحدد بعد المواجهات اذ ستحدد الجولتان المتبقيتان في الدوري الممتاز الترتيب النهائي اذ سيلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث خمس مواجهات على ان يتأهل الفائز بثلاث الى الدور النهائي.

وعلى الجانب الاخر ستحدد مواجهة يوم غد بين برقان والقرين الفريق الذي سيهبط الى دوري الدرجة الاولى بنسبة كبيرة.

وعانى الاصفر كثيراً من اجل تحقيق الفوز على برقان فبعد تأخره في الربع الاول 14-21 والثاني 32-37 استطاع العودة الى التقدم في الربع الثالث غير ان برقان عاد وانهى الربع الثالث لصالحه 60-51. قبل ان ينتفض الاصفر في الربع الرابع ويخرج فائزاً بنتيجة 76-71.

وفي المباراة الثانية، لم يواجه البرتقالي اي صعوبة في تجاوز منافسه القرين الذي اراح ابرز لاعبيه الاميركي ريكي للمواجهة القادمة المصيرية امام برقان، ليخرج كاظمة بفوز كبير وسهل بنتيجة 96-55.

وجاءت المباراة الاخيرة التي جمعت الكويت مع الجهراء مليئة بالاثارة والندية بعد ان تبادل الفريقان التقدم طوال المباراة حتى آخر دقيقتين التي شهدت خروج ابرز لاعبي الجهراء التونسي صالح الماجري وعبدالرحمن الجمعة ومساعد العتيبي بالاخطاء الخمسة الشخصية لتنتهي المباراة بفوز الكويت 97-90.

