فوز الكويت وخسارة كاظمة في «الطائرة العربية»

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حقق الكويت انتصارا مهماً على أهلي طرابلس الليبي 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن المجموعة الثانية في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في تونس حتى 27 فبراير الحالي، فيما خسر كاظمة أمام الترجي التونسي 0-3 في منافسات المجموعة الأولى.

وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث خلف الريان القطري المتصدر والكامل والوافي العماني الثاني. فيما يحتل كاظمة المركز الثاني خلف الترجي. وجاءت مباراة الكويت وأهلي طرابلس قوية ومتكافئة إذ انهى الفريق الليبي الشوط الأول 12-25، قبل أن يعود الكويت في الشوط الثاني بقوة وينهيه لصالحه 25-19، وعاد أهلي طرابلس إلى التفوق في الشوط الثالث 25-11، لكن الأبيض حافظ على توازنه في الشوط الرابع وعادل النتيجة بالفوز 25-17، وفي الشوط الفاصل تكافأت فرص الفريقين من خلال تقارب النتيجة حتى النقطة الأخيرة التي حسمها الكويت لصالحه 18-16 محققاً انتصارا مهماً في مشواره في البطولة.

ورغم الفوز إلا أن الأبيض خسر جهود معد الفريق عبدالله بوفتين الذي تعرض لإصابة بليغة عبارة عن قطع في «وتر أخيل». ونقل بوفتين إلى مستشفى قريب في سيارة الاسعاف حيث يخضع حالياً إلى تقييم الاصابة لمعرفة مدة غيابه.

وفي المباراة الثانية عجز كاظمة عن مواجهة الترجي القوية فسقط أمامه بثلاثة أشواط دون رد 11-25، 23-25، 17-25.

